Panamá entra a un programa iberoamericano que diseña y certifica rutas patrimoniales

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Ciudad de Panamá, 5 jun (EFE).- El Ministerio de Cultura de Panamá informó este viernes que formalizó la incorporación del país centroamericano a un programa que le permitirá participar en el diseño y certificación de las rutas de valor patrimonial en el ámbito geográfico iberoamericano.

Se trata del Programa de Cooperación en Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos (PRICI), una iniciativa de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que impulsa la generación de alianzas que potencien el lugar del patrimonio como motor de desarrollo en el ámbito del turismo cultural.

El Ministerio de Cultura indicó en un comunicado de prensa que la integración de Panamá al PRICI faculta la participación del país en el diseño de un modelo conjunto de planificación y gestión de corredores históricos, y vincula a la institución en las fases técnicas de desarrollo, reconocimiento y posterior certificación internacional de las rutas de valor patrimonial en el ámbito geográfico iberoamericano.

La firma del Acta de Declaración de Adhesión se concretó durante una reunión celebrada en el paraje histórico La Rábida, en Huelva, España, en el que Panamá estuvo representado por el arquitecto Javier Adolfo Edwards Ibarra, quien asistió comisionado para la validación de los documentos operativos del programa.

El Ministerio de Cultura agregó que este encuentro responde a los acuerdos establecidos durante la XXII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Cultura realizada en Barcelona en septiembre pasado, donde se encomendó a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) la articulación de este espacio de cooperación técnica.

El Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos que promueve la OEI tiene como objetivo estimular la colaboración y el trabajo en red en el ámbito regional e internacional para el desarrollo de rutas e itinerarios culturales, para contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo sostenible de los territorios a través del intercambio, la gestión del conocimiento y la capacitación en este ámbito en la región iberoamericana. EFE

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