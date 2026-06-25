Panamá envía rescatistas a Venezuela para la búsqueda de sobrevivientes de los terremotos

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Ciudad de Panamá, 25 jun (EFE).- El Gobierno de Panamá anunció este jueves el envío a Venezuela de un equipo de rescatistas para apoyar la búsqueda de sobrevivientes de los dos terremotos que asolaron al país el miércoles, dejando al menos 164 muertos y 971 heridos, según el primer reporte oficial.

«He instruido el envío de una misión de rescatistas y personal de Sinaproc a Venezuela a fin de colaborar en las misiones de rescate y salvamento. Esperamos que se logre pronto estabilizar los efectos de esta tragedia», escribió el presidente panameño, José Raúl Mulino, en su cuenta de X.

Anoche, pocas horas después de que el «doblete sísmico», un terremoto de magnitud 7,2 y otro de 7,5 registrados con solo 39 segundos de diferencia, sacudiera el litoral Caribe de Venezuela, Mulino había expresado la «mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela» y ofrecido «su ayuda humanitaria».

El Salvador y República Dominicana también han anunciado el envío a Venezuela de personal rescatista, mientras que EE.UU está desplegando equipos de búsqueda y de rescate en el país, según anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, este jueves.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dicho que La Guaira, un estado costero norteño vecino a Caracas y donde está el principal aeropuerto del país, es el más afectado e indicó que ha sido declarado «zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron», cuya cantidad no precisó de inmediato.

También en Caracas, la capital, se cayeron algunos edificios, mientras que no está claro el nivel de afectación en el interior del país suramericano. EFE

gf/cpy