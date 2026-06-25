Panamá envía rescatistas a Venezuela para la búsqueda de sobrevivientes de terremotos

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Ciudad de Panamá, 25 jun (EFE).- El Gobierno de Panamá ha anunciado este jueves el envío a Venezuela de un equipo de rescatistas para apoyar la búsqueda de sobrevivientes de los dos terremotos que han asolado el país, dejando al menos 164 muertos y 971 heridos según el primer reporte oficial.

«He instruido el envío de una misión de rescatistas y personal de Sinaproc a Venezuela a fin de colaborar en las misiones de rescate y salvamento. Esperamos que se logre pronto estabilizar los efectos de esta tragedia», ha escrito el presidente panameño, José Raúl Mulino, en su cuenta de X.

Anoche, pocas horas después de que el «doblete sísmico», un terremoto de magnitud 7,2 y otro 7,5 registrados el miércoles con solo 39 segundos de diferencia, sacudiera el litoral Caribe de Venezuela, Mulino había expresado la «mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela» y ofrecido «su ayuda humanitaria».

El Salvador y la República Dominicana también han anunciado el envío a Venezuela de personal rescatista, mientras que EE. UU. está desplegando equipos de búsqueda y de rescate en el país, como ha comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio, este jueves.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dicho que La Guaira, un estado costero norteño vecino a Caracas y donde está el principal aeropuerto del país, es el más afectado y ha indicado que ha sido declarado «zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron», cuya cantidad no ha precisado de inmediato.

Asimismo en Caracas, la capital, se han caído algunos edificios, mientras que no está claro el nivel de afectación en el interior del país sudamericano. EFE

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