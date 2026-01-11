Panamá espera el inicio del juicio por corrupción de Odebrecht, pospuesto en 6 ocasiones

Ciudad de Panamá, 11 ene (EFE).- Está previsto que este lunes comience el juicio por corrupción del caso Odebrecht en Panamá, un proceso que se ha ido dilatando tras posponerse en hasta seis ocasiones desde 2023, y que cuenta con el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en Colombia, como uno de los principales acusados.

«Esta es la séptima ocasión que se convoca esta audiencia, pero la séptima es la vencida, dado que ya no hay nuevas oportunidades de postergación. Obviamente, sí veremos algunas estrategias de abogados defensores de tratar de postergarlo o más, pero ya no es posible», aseguró a EFE el abogado y analista panameño Rodrigo Noriega.

A diferencia de otras veces, el Órgano Judicial ha informado este domingo a través de sus redes sociales del enlace desde el que se podrá seguir la transmisión en directo del juicio, que está previsto que comience a las 9.00 hora local (14.00 GMT) en el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales en la capital panameña.

Con la jueza Baloisa Marquínez encargada del caso, están llamados al banquillo 27 imputados, después de que otros cuatro deban ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia tras ser nombrados diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen): el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), el exministro Jaime Ford y los hijos de Martinelli Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.

Los hermanos Martinelli ya cumplieron cárcel por esta trama en EE.UU., donde confesaron haber participado «en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht» por un total de 28 millones de dólares, lo que hicieron «por órdenes del padre».

El expresidente Martinelli, por su parte, se encuentra asilado en Colombia desde mayo tras más de un año en la embajada nicaragüense en Panamá, después de ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales por el caso ‘New Business’, sobre la compra de un conglomerado de medios con dinero público.

En el caso del juicio que está previsto que comience el lunes, se trata «esencialmente (del) pago de sobornos en Panamá desde el año 2007», recordó Noriega, después de que la empresa brasileña Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Luiz Campos Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora en Panamá.

No se puede dilatar más

El abogado considera que tanto la jueza Marquínez como la fiscal del caso, Ruth Morcillo, deben proceder con esta audiencia con lo que dispongan, no se pueda dilatar más, aunque «hubiera sido mejor si Panamá hubiera recibido más cooperación de parte de Brasil en los últimos tiempos, pero hubo mucho obstáculo».

«Por supuesto, los abogados defensores y los grandes poderes económicos y políticos de Panamá casi sabotean este caso, pero creo que la presión internacional y la persistencia (…) de la fiscal Morcillo y la persistencia de la jueza Marquínez van a dejar la marca del país en alto», aseguró Noriega.

Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (TI), afirmó también a EFE que desde su «expectativa institucional (…) la audiencia del caso Odebrecht inicia conforme a lo programado, finalmente, toda vez que se han agotado los plazos procesales establecidos y todos los imputados han sido debidamente notificados, hasta los expresidentes».

Desde TI-Panamá, añadió, esperan «que la administración de justicia, tanto el Ministerio Público como el Órgano Judicial, mantenga su curso dentro del marco legal y que el proceso pueda desarrollarse con normalidad, asegurando transparencia y acceso a la información para la ciudadanía».

«No puede exagerarse la importancia que este juicio, tantas veces aplazado, tiene para el imaginario colectivo de las ciudadanía que está harta de la impunidad y de que los recursos que deben servir al bien común, se desvíen a los bolsillos de criminales», subrayó Obaldía. EFE

