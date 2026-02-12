Panamá expresa condolencias a Canadá tras el tiroteo en una escuela que dejó nueve muertos

Ciudad de Panamá, 11 feb (EFE).- Panamá expresó este miércoles sus condolencias al pueblo y al Gobierno de Canadá por el «trágico suceso» ocurrido en una escuela de una pequeña comunidad canadiense que dejó nueve muertos, incluido el de la joven atacante, conmocionando a la nación y que «ha enlutado» a numerosas familias.

«Reafirmamos nuestros sentimientos de amistad y acompañamiento al pueblo canadiense, con la esperanza de que encuentren fortaleza y consuelo ante esta lamentable tragedia», resalta el comunicado difundido por la Cancillería panameña.

El Gobierno panameño, agrega la nota, «manifiesta su solidaridad con los familiares de las víctimas y con toda la comunidad afectada en estos momentos de dolor».

La Policía canadiense identificó este miércoles a Jesse Vanrootselaar, de 18 años, como la supuesta autora del tiroteo el martes en una escuela del oeste de Canadá.

Entre las víctimas mortales hay cinco estudiantes de la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una remota localidad de unos 2.400 habitantes situada en el interior de la provincia de Columbia Británica: tres niñas de 12 años y dos niños de 12 y 13 años.

Otra de las fallecidas es una maestra de la escuela, de 39 años, mientras que las dos personas muertas localizadas en una vivienda de la localidad son la madre y el hermanastro de Vanrootselaar, de 11 años.

Otras 27 personas resultaron heridas en el ataque, dos de ellas de extrema gravedad, aunque la Policía también indicó que en algunos casos las lesiones no fueron causadas directamente por la autora del tiroteo.

La masacre de Tumbler Ridge es la segunda más grave sufrida en una escuela canadiense desde que en 1989 un individuo armado con un rifle mató a 14 mujeres en la Escuela Politécnica de Montreal. EFE

