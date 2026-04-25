Panamá expresa condolencias a Colombia por ataque terrorista que dejó siete muertos

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Ciudad de Panamá, 25 abr (EFE).- El Gobierno de Panamá expresó este sábado sus condolencias a Colombia por el ataque terrorista que dejó al menos siete personas muertas y otras 17 heridas, y expresó su «firme rechazo a todo acto de violencia que atente contra la vida y la seguridad de los ciudadanos».

«Panamá se solidariza profundamente con los familiares de las víctimas en este doloroso momento», indicó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que agregó que el Gobierno panameño confía en que las autoridades podrán esclarecer los hechos y la justicia alcanzará a los culpables.

Este sábado un atentado con un cilindro bomba en la Vía Panamericana dejó al menos siete civiles muertos y 17 heridos, todos ocupantes de vehículos que fueron alcanzados por la explosión, en lo que se considera un recrudecimiento de la ofensiva de grupos armados ilegales en el suroeste de Colombia que comenzó el viernes, con dos ataques a batallones.

Las autoridades castrenses colombianas han atribuido el ataque a la columna Jaime Martínez del llamado Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dirigida por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia y por quien el Gobierno ofrece una millonaria recompensa. EFE

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