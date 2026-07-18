Panamá expresa condolencias a España por los muertos en los incendios de Andalucía

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Ciudad de Panamá, 18 jul (EFE).- El Gobierno de Panamá, a través de su cancillería, expresó este sábado sus «sentidas condolencias» a España por las muertes ocasionadas por los incendios forestales en Andalucía, en particular en la provincia de Almería, y las extendió a los demás países cuyos nacionales han perdido la vida la tragedia de Los Gallardos.

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores señala que «Panamá acompaña en el dolor a las familias de las víctimas, expresa su solidaridad con las personas heridas, desaparecidas y desplazadas», y que además «hace votos» por el éxito de las labores «para controlar el incendio y salvaguardar vidas».

De igual manera, el Gobierno panameño extiende sus condolencias a los Gobiernos y pueblos de los demás países que han perdido nacionales en esta tragedia, «en especial a las familias de las victimas extranjeras que se encontraban en la zona afectada».

La cancillería panameña agrega que «esta dolorosa emergencia constituye un nuevo recordatorio de la creciente intensidad y frecuencia de los fenómenos climáticos extremos que afectan a distintas regiones del mundo», a la vez que «reafirma su compromiso con los esfuerzos internacionales orientados a enfrentar los desafíos los efectos que representan los efectos del cambio climático sobre nuestras sociedades y ecosistemas», concluye.

En Almería, el Centro Integrado de Datos (CID) informó que el jueves pasado fueron entregados a sus familias los cuerpos de otros tres fallecidos en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), y que sólo quedaban cinco víctimas en el Instituto de Medicina Legal a la espera de ser reclamadas por sus allegados.

El balance definitivo del siniestro contabiliza un total de trece víctimas mortales: ocho mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad. Doce de los fallecidos eran extranjeros (siete del Reino Unido, tres de Bélgica, una de Francia y otra de Estados Unidos) y uno español. EFE

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