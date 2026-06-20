Panamá expresa solidaridad con Costa Rica tras incidente durante gira de Laura Fernández

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Ciudad de Panamá, 19 jun (EFE).- El Gobierno de Panamá expresó este viernes su solidaridad con el gobierno y pueblo de Costa Rica tras el incidente ocurrido en la localidad de Las Crucitas, donde una explosión obligó a activar los protocolos de seguridad durante una gira oficial de la presidenta costarricense, Laura Fernández.

En un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá manifestó que se «congratula de que la mandataria, su comitiva y los ciudadanos presentes se encuentren fuera de peligro», y destacó la rápida actuación de los cuerpos de seguridad y emergencia costarricenses.

Asimismo, el Gobierno panameño expresó su confianza en que «las investigaciones en curso permitirán esclarecer plenamente lo ocurrido».

El incidente ocurrió mientras Fernández realizaba un recorrido de aproximadamente tres kilómetros en Las Crucitas, una zona del norte de Costa Rica afectada por la minería ilegal de oro y donde la presidenta verificaba los daños ambientales causados por esa actividad.

De acuerdo con las autoridades costarricenses, durante la visita se escuchó una fuerte detonación a la distancia, lo que llevó al equipo de seguridad presidencial a evacuar preventivamente a la mandataria del lugar.

El ministro de Seguridad de Costa Rica, Gerald Campos, informó que se abrió una investigación y que agentes policiales realizaron un barrido en el área para determinar el origen de la explosión, al tiempo que confirmó que no se registraron personas heridas.

Horas después, Fernández descartó que se tratara de un atentado en su contra y explicó que, según la información preliminar proporcionada por su equipo de seguridad, la detonación se produjo en una zona montañosa utilizada por coligalleros (mineros ilegales) que emplean explosivos en sus actividades.

En su mensaje, Panamá reiteró además su disposición de colaborar en iniciativas que contribuyan a la seguridad, la protección ambiental y el bienestar de las comunidades fronterizas de ambos países, al destacar los históricos lazos de amistad y cooperación que unen a ambas naciones. EFE

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