Panamá expresa su «profunda solidaridad» con España por el mortal accidente ferroviario

1 minuto

Ciudad de Panamá, 19 ene (EFE).- El Gobierno de Panamá ha expresado su «más profunda solidaridad» con España por el accidente de tren registrado el domingo en ese país europeo que ha dejado al menos 39 fallecidos y más de 100 heridos.

«Panamá acompaña en el dolor a los familiares de las víctimas, a quienes hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias, así como nuestros deseos de pronta recuperación para los heridos», indica un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Añade que Panamá «se une al duelo nacional del Reino de España, reafirmando los lazos históricos de amistad, cooperación y hermandad» entre ambas naciones.

En la tarde del domingo, un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe, la compañía española, que iba con destino a Huelva (sur), y que también descarriló.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un luto oficial de tres días, hasta el jueves a la medianoche, por esta tragedia, en los que la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos. EFE

