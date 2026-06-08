Panamá expresa su profunda preocupación por acciones de «grupos extremistas» en Bolivia

2 minutos

Ciudad de Panamá, 8 jun (EFE).- El Gobierno de Panamá expresó este lunes su «profunda preocupación» por las acciones de grupos «extremistas y actores desestabilizadores» en Bolivia que buscan alterar el orden democrático y generar confrontación social en el país andino.

Bolivia ya cumplió un mes con bloqueos de carreteras impulsados son sectores indígenas y campesinos vinculados al exmandatario izquierdista Evo Morales (2006-2019), quienes sostienen que su «única demanda» es la renuncia del centro-derechista, Rodrigo Paz, quien cumple este lunes siete meses en el cargo presidencial, de cinco años.

Los bloqueos han ocasionado la muerte de al menos siete personas que no pudieron recibir atención médica oportuna y de otras tres en el contexto de las protestas, así como 2.100 millones de dólares en pérdidas económicas, según la Cámara Nacional de Industrias (CNI) en medio del desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en gran parte del país.

«Panamá rechaza categóricamente cualquier intento de socavar la estabilidad institucional de Bolivia por vías ajenas a los mecanismos democráticos y al Estado de Derecho», indicó un comunicado difundido por la Cancillería panameña este lunes.

La Cámara de Diputados aprobó una ley que reglamenta los estados de excepción, principalmente en casos de «conmoción interna», facultando la intervención de las Fuerzas Armadas cuando la Policía sea rebasada.

Paz debe promulgar la ley y definir si finalmente emitirá o no el decreto para dictar el estado de excepción, decisión que deberá validar el Parlamento en un plazo de 72 horas. EFE

gf/lnm