Panamá expulsa a un cubano-estadounidense buscado en EE.UU. por narcotráfico

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Ciudad de Panamá, 4 ago (EFE).- Las autoridades de Migración de Panamá informaron este martes de que expulsaron a un ciudadano cubano nacionalizado estadounidense buscado en Estados Unidos por narcotráfico.

El estatus legal de esta persona en Panamá no fue precisado por el oficina de Migración, que se limitó a señalar que fue remitida desde la provincia occidental de Chiriquí, llevada a un albergue de la institución y trasladada bajo custodia a EE.UU.

Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, es una provincia muy apetecida por expatriados estadounidenses y europeos, dado su clima de montaña y vocación turística enfocada en la naturaleza y haciendas cafeteras.

El ciudadano expulsado, que no fue identificado, es un «cubano nacionalizado estadounidense, quien mantenía una orden de arresto vigente en el estado de Florida por comercialización de cocaína y venta de sustancias controladas», indicó la breve misiva del Servicio Nacional de Migración (SNM) panameño. EFE

gf/rcf