Panamá extradita a Ecuador a un acusado por corrupción en el Gobierno de Guillermo Lasso

Quito, 10 feb (EFE).- Panamá extraditó esta madrugada a Ecuador a Leonardo Cortázar, procesado por presunta delincuencia organizada dentro de la trama de corrupción del caso Encuentro, que lideraba Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), informó este martes el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.

Cortázar llegó en una avioneta de la Policía al aeropuerto donde lo esperaba Reimberg, quien avanzó que tras los exámenes médicos correspondientes, Cortázar será trasladado a la cárcel del Encuentro, la de máxima seguridad del país, «para que pague por todo el perjuicio que causó al Estado ecuatoriano».

«Escóndanse en los huecos que quieran: los vamos a encontrar, capturar y llevar ante la justicia», señaló el funcionario.

Cortázar fue detenido en Panamá en marzo del año pasado, pues sobre él pesaba una orden de detención con fines de extradición solicitada por un juez de Ecuador desde 2024, después de que la etapa de juicio para él y otras cuatro personas vinculadas a este caso quedara suspendida porque estaban prófugos.

En el caso, Carrera -cuñado de Lasso- fue condenado a diez años de prisión tras ser declarado culpable de delincuencia organizada por haber dirigido una red de corrupción para influir en contratos con empresas públicas durante la administración del exmandatario.

Según el Ministerio Público, Carrera planificaba y coordinaba las acciones de la red junto con Rubén Cherres, quien fue asesinado en marzo de 2023 en un cuádruple crimen después de que el medio digital La Posta revelara posibles vínculos con la mafia albanesa, dedicada al narcotráfico.

A Cortázar, por su parte, la Fiscalía lo investiga como uno de los supuestos operadores de Cherres.

En el caso Encuentro, denominado así por la Fiscalía y tomado del eslogan del Gobierno de Lasso, se investigó a una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, según el Ministerio Público, pretendían obtener «réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas», entre las que están la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

El caso Encuentro fue tomado por los partidos opositores en la Asamblea Nacional (Parlamento) para impulsar en 2023 un juicio político a Lasso, aunque la Corte Constitucional únicamente dio luz verde al proceso por otro caso referente a una presunta de malversación de fondos públicos en contratos de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

Lasso logró evadir una eventual destitución a manos del Parlamento al invocar el recurso constitucional conocido popularmente como «muerte cruzada», con el que disolvió el Legislativo a cambio de acortar su mandato y forzar la convocatoria de elecciones generales extraordinarias, en las que ganó el actual mandatario, Daniel Noboa. EFE

