Panamá felicita a Keiko Fujimori y hace votos por reforzar los lazos históricos con Perú

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Ciudad de Panamá, 30 jun (EFE).- El Gobierno de Panamá presidido por José Raúl Mulino felicitó este martes a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú, y expresó su voluntad de «seguir fortaleciendo los lazos históricos» entre ambos países.

«Panamá saluda la participación cívica y democrática del pueblo peruano en esa jornada electoral, expresión de la fortaleza de sus instituciones y de su compromiso con los valores democráticos», indicó un comunicado difundido por la Cancillería panameña.

El Ejecutivo de Mulino deseó «el mayor de los éxitos» a Fujimori, y expresó su confianza en que «bajo su liderazgo, el Perú continuará avanzando por la senda del crecimiento económico, la estabilidad, la prosperidad y el bienestar de todos sus ciudadanos».

La derechista Keiko Fujimori ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales de Perú para el periodo 2026-2031 con el 50,135 % de los votos válidos, frente al 49,865 % del candidato izquierdista Roberto Sánchez, según los resultados finales presentado este lunes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 22 días después de la votación. EFE

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