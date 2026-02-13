Panamá felicita a Mia Mottley por su contundente victoria electoral en Barbados

Ciudad de Panamá, 13 feb (EFE).- El Gobierno de Panamá felicitó este viernes a la líder del Partido Laborista de Barbados (BLP, en inglés), Mia Mottley, quien juró el jueves como primera ministra para su tercer mandato consecutivo tras su contundente victoria en las elecciones generales.

«Panamá reconoce el firme compromiso demostrado por la primera ministra Mottley en la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la mejora de los servicios públicos, prioridades que reflejan una visión de desarrollo inclusivo y sostenible para el pueblo barbadense», indicó un comunicado de la Cancillería panameña.

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino «expresa sus mejores deseos de éxito en la conducción de esta nueva etapa gubernamental y reafirma su voluntad de continuar profundizando los lazos históricos de amistad, cooperación y diálogo» entre Panamá y Barbados, concluyó la misiva.

Mottley, de 60 años, es la primera mujer en ser jefa de Gobierno en Barbados y ha liderado al BLP en tres triunfos consecutivos y sin precedentes.

La posición dominante de Mottley en la política barbadense es obvia al ocupar de nuevo el BLP los 30 escaños de la Asamblea Legislativa, dejando otra vez a la oposición fuera de la misma. EFE

