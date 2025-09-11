The Swiss voice in the world since 1935

Panamá firma préstamo con Citibank por 258 millones de francos suizos para financiar gasto

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- El Gobierno de Panamá informó este jueves que suscribió un contrato de préstamo con Citibank por un monto de 258 millones de francos suizos (unos 324,1 millones de dólares al cambio de hoy) para «cubrir parcialmente las necesidades estacionales de liquidez» del presupuesto nacional de este año.

El crédito «se desembolsará en su equivalente en dólares estadounidenses, con un plazo de tres años y una tasa de interés anual de solo 2,39 %», lo que «representa un ahorro de 2,54 % frente a financiamientos equivalentes en dólares, consolidando a Panamá como un emisor confiable y con acceso a mejores condiciones que las del mercado tradicional», indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El préstamo permitirá «cubrir parcialmente las necesidades estacionales de liquidez» del presupuesto nacional de este 2025, «garantizando la ejecución continua de proyectos prioritarios y el sostenimiento de servicios esenciales para la población».

El MEF recordó que el Ejecutivo le autorizó en febrero pasado a «gestionar estructuras de financiamiento con entidades locales e internacionales hasta por 6.000 millones de dólares», una medida «estratégica ha generado un ambiente de mayor competencia, diversificación de fuentes y acceso a condiciones más favorables en beneficio de todos los panameños». EFE

