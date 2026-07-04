Panamá impide el ingreso de dos ecuatorianos por presuntos vínculos con banda Los Choneros

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Ciudad de Panamá, 4 jul (EFE).- Las autoridades migratorias de Panamá informaron este sábado que impidieron el ingreso al país de dos ciudadanos ecuatorianos tras detectar sus presuntos vínculos con la banda criminal Los Choneros, declarada como organización terrorista por el Gobierno de Ecuador y también EE.UU.

Un comunicado del Servicio Nacional de Migración (SNM) indicó que los dos hombres, no identificados, llegaron al Aeropuerto Internacional de Tocumen, que sirve a la capital panameña, procedentes de la ciudad ecuatoriana de Manta y con destino final Panamá.

No fueron admitidos en el país centroamericano ante «la información de seguridad que los relacionaba con una estructura delictiva», identificada como Los Choneros, y «serán retornados a su lugar de procedencia, conforme a los procedimientos establecidos por la legislación migratoria vigente», indicó la misiva oficial.

Los Choneros es la banda criminal ecuatoriana más antigua. Se le vincula con el narcotráfico y fue designada como organización terrorista por el Gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa en el 2024 y por el Gobierno de EE.UU. en 2025.

Su líder máximo es José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, extraditado en 2025 a Estados Unidos y recluido en una cárcel de Nueva York a la espera de un juicio por narcotráfico y otros delitos. EFE

gf/gpv