Panamá incauta 1.424 paquetes de droga en el Pacífico y arresta a cuatro sospechosos

Ciudad de Panamá, 8 dic (EFE).- Las autoridades panameñas incautaron 1.424 paquetes de droga en aguas del Pacífico y arrestaron a cuatro personas por su presunta vinculación con el cargamento, informó este lunes el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

Según el comunicado de la Fiscalía, los paquetes «con presunta sustancia ilícita se encontraban ocultos en una embarcación al sur de la isla San José», la segunda más grande del archipiélago de Las Perlas, en el golfo de Panamá.

En la operación -precisa la nota-, realizada de manera conjunta entre el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Ministerio Público, fueron aprehendidas «cuatro personas de nacionalidad colombiana».

La información oficial no indica el tipo de droga incautada ni su peso total, aunque los paquetes de sustancias ilícitas suelen pesar un kilo y la cocaína es la más traficada a través de los puertos panameños.

Panamá, un país de tránsito de la droga producida en Suramérica con destino a Estados Unidos —el mayor consumidor de cocaína del mundo— y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales.

El pasado 11 de noviembre, las autoridades informaron de la incautación «histórica» de 13.508 kilos de cocaína, valorados en unos 200 millones de dólares, en un barco tipo remolcador interceptado en aguas del Pacífico cuando navegaba hacia Norteamérica procedente de Colombia.

En esa operación fueron detenidas diez personas de nacionalidad venezolana, ecuatoriana, nicaragüense y colombiana. EFE

