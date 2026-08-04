Panamá incauta 600 paquetes de droga en operaciones en el Caribe y el Pacífico

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Ciudad de Panamá, 4 ago (EFE).- Las autoridades panameñas informaron este martes de la incautación de un total de 600 paquetes de droga y el arresto de dos sospechosos durante dos operaciones distintas realizadas en un zona de playa en la costa del Caribe y una terminal portuaria en el Pacífico.

El cargamento más voluminoso, de 530 paquetes de estupefacientes, fue hallado oculto en una embarcación con doble fondo en Playa Chiquita, de la Costa Arriba de Colón (Caribe), en una acción coordinada entre personal de la fiscalía antidrogas del Ministerio Público (MP) y agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá.

«En la diligencia se aprehendieron a dos hombres, de nacionalidad panameña, los cuales serán llevados ante un Juez de Garantías para la formulación de imputación y aplicación de medidas cautelares», señaló un comunicado del MP.

Otro alijo de 70 paquetes de droga fue incautado «dentro de un contenedor con trazabilidad Alemania, trasbordo Panamá y destino final Australia», en un operativo de agentes de la Policía Nacional (PN) y el MP efectuado «en un puerto del Pacífico», según un comunicado del ente de seguridad.

En Panamá, los paquetes de droga decomisados suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, y la sustancia ilícita más incautada por las autoridades es la cocaína.

El pasado 26 de mayo las autoridades panameñas incautaron un cargamento de 1.096 paquetes de droga en aguas del Pacífico panameño cerca a la frontera con Costa Rica, también en operativo combinado entre agentes del Senan y la fiscalía antidrogas de Panamá.

En 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos, según estadísticas del Ministerio Público. En lo que va de año, las incautaciones superan ya las 34 toneladas. EFE

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