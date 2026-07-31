Panamá incauta cargamento de 245 paquetes de droga en el Pacífico

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Ciudad de Panamá, 31 jul (EFE).- Un cargamento de 245 paquetes de estupefacientes fue incautado en una embarcación en una acción antidrogas efectuada en el Golfo de Panamá (Pacífico), según informó este viernes el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

La sustancia ilícita «que se mantenía en 10 bultos, fue ubicada en una embarcación, mediante labores de patrullaje y control de tráfico marítimo ilícito en el Archipiélago de Las Perlas, en el sector de isla Casaya», señaló un comunicado del MP, que desarrollo esta acción con su «brazo auxiliar» del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

El archipiélago de las Perlas está integrado por un grupo de alrededor de 39 islas y 100 islotes ubicadas en el corazón del Golfo de Panamá, a unos 48 kilómetros de las costas panameñas.

La Fiscalía indicó que se inició una investigación para dar con los responsables de este cargamento de droga, no especificada en su peso ni tipo.

En Panamá, los paquetes de droga decomisados suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, y la sustancia ilícita más incautada por las autoridades es la cocaína.

El pasado 26 de mayo las autoridades panameñas incautaron un cargamento de 1.096 paquetes de droga, que fue confiscado en aguas del Pacífico panameño cerca a la frontera con Costa Rica, también en operativo combinado entre agentes del Senan y la fiscalía antidrogas de Panamá.

En 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos, según estadísticas del Ministerio Público. En lo que va de año, las incautaciones superan ya las 34 toneladas. EFE

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