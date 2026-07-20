Panamá inicia la compra de la propiedad total de un oleoducto estratégico

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El gobierno de Panamá anunció este viernes que inició el proceso para adquirir a una empresa estadounidense el 41% de las acciones privadas de la compañía mixta Petroterminal, lo que le otorgaría al Estado panameño el control total de un oleoducto estratégico.

Una vez concluida la transacción, «Panamá será propietaria del 100%» de Petroterminal, «consolidando el control nacional sobre una de las infraestructuras estratégicas más importantes del país», indicó el gobierno panameño en un comunicado.

La nota, que no menciona el monto de la transacción, asegura que la adquisición será pagada «con los ingresos y flujos generados por la propia empresa».

La operación es «plenamente legal y legítima» y no se trata de «una modificación unilateral de las condiciones contractuales ni de una expropiación» porque está basada en el contrato que creó la empresa mixta, agregó el gobierno.

«Lo hacemos con estricto apego a la ley (…) nuestro objetivo es que esta infraestructura estratégica genere cada vez más valor y mayores beneficios para todos los panameños», señaló el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman.

En 1977, la compañía estadounidense NIC Holding Corpa creó junto al Estado panameño la empresa mixta Petroterminal de Panamá para almacenar y distribuir hidrocarburos que, procedentes de Alaska, no podían pasar por el canal de Panamá rumbo a la costa este de Estados Unidos por el tamaño de los buques.

Para ello, construyeron al oeste del país un oleoducto de 131 kilómetros, con sus respectivas terminales, entre las localidades de Chiriquí Grande, en la provincia caribeña de Bocas del Toro, con Puerto Armuelles, en el Pacífico. Este conducto está a unos 300 kilómetros del canal de Panamá.

La Autoridad del Canal de Panamá, una institución autónoma del gobierno, también prevé iniciar en 2027 la construcción de un ducto, de 77 kilómetros, para transportar propano, butano y etano procedente de la costa este de Estados Unidos con destino a China, Japón y Corea del Sur, un negocio que se estima que se duplicará en la próxima década.

jjr/jm