Panamá inicia su camino al Mundial frente a Surinam, el rival más incómodo en el grupo A

3 minutos

Redacción Deportes, 3 sep (EFE).- Panamá, la selección mejor posicionada en el ránking de Concacaf que disputa la fase final de las eliminatorias al Mundial de 2026, se enfrentará este jueves en Paramaribo a su par de Surinam en el inicio del grupo A.

Panameños y surinameses rivalizarán por primera vez en una fase eliminatoria y, sobre el papel, para el conjunto de Thomas Christiansen podría ser el rival más complicado en este comienzo del camino hacia el que sería su segundo Mundial absoluto.

Christiansen, en declaraciones recientes, subrayó que la selección de Surinam «va a ser difícil», por lo que demostró en la Copa Oro y en partidos previos ante Costa Rica y Canadá.

El seleccionador panameño añadió que han «tenido mucho tiempo para analizar a Surinam» y destacó la presencia de varios jugadores de la plantilla rival que militan en el fútbol europeo.

A pesar de resaltar las virtudes del adversario, Christiansen contará para este compromiso con todas sus figuras, entre ellas los centrocampistas Édgar Yoel Bárcenas y Adalberto Carrasquilla, quienes regresan tras perderse la Copa Oro 2025 por lesión.

El técnico hispanodanés precisó: «A la conclusión que hemos llegado -después de analizar todo- es que nosotros tenemos que hacer las cosas bien, y por supuesto al mismo tiempo saber cuáles son las virtudes y defectos de Surinam» para poder contrarrestarlas.

La selección panameña, que llegó el pasado martes a Paramaribo y este miércoles realizará el reconocimiento de cancha en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed, afronta esta fase final invicta en cinco partidos.

Según la página oficial de la Concacaf, esta será la quinta participación de Panamá en una ronda final de eliminatorias: Alemania 2006 (último de seis), Brasil 2014 (5.º lugar, eliminado), Rusia 2018 (3.º lugar, clasificó por primera y única vez) y Catar 2022 (5.º lugar, eliminado).

Surinam, por su parte, atraviesa una buena racha con seis triunfos en sus últimos ocho encuentros clasificatorios. Esta será su primera presencia en la fase final de Concacaf desde 1978.

Su seleccionador, Stanley Menzo, comentó a medios locales que ha puesto especial atención en el duelo ante Panamá, al que considera «uno de los gigantes del área», y aseguró que su objetivo es «sorprender a sus rivales» del grupo A, que también integran Guatemala y El Salvador.

En el plantel surinamés destacan el delantero de la Real Sociedad, Sheraldo Becker; Kenneth Paal, del Antalyaspor turco; y Jean Paul Boëtius, del Darmstadt alemán.

La última participación de Surinam en una ronda final fue para el mundial Argentina 1978, donde no logró ninguna victoria y terminó en el último lugar de un hexagonal integrado por México, Haití, El Salvador, Canadá y Guatemala. En aquella ocasión, México se clasificó al Mundial, recuerda la Concacaf.

– Posibles alineaciones:

Surinam: Warner Hahn; Shaquille Pinas, Dion Malone, Myenty Abena, Liam van Gelderen, Anfernee Dijksteel; Denzel Jubitana, Jean-Paul Boëtius, Kenneth Paal, Dhoraso Klas; Sheraldo Becker.

Entrenador: Stanley Menzo.

Panamá: Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, José Córdoba, Fidel Escobar, Jorge Gutiérrez, Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Edgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, Ismael Díaz y Tomás Rodríguez.

Entrenador: Thomas Christiansen.

Árbitro: Kwinsi Williams (Trinidad y Tobago)

Hora: 16:30 local (21:30 GMT)

Estadio: Estadio Dr. Ir. Franklin Essed en Paramaribo, capital de Surinam. EFE

