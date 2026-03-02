Panamá inicia un nuevo año escolar «lleno de desafíos» y con un rediseño curricular

Ciudad de Panamá, 2 mar (EFE).- El nuevo año escolar en Panamá arrancó este lunes con más de 870.000 estudiantes inscritos y un rediseño curricular, el primero en 15 años, que se pondrá a prueba con el objetivo de «recuperar el sistema educativo», marcado por deficiencias reconocidas por las propias autoridades y reclamadas por los padres y alumnos.

«Este año estrenamos el rediseño curricular. Queremos validar que lo que hemos escrito es bueno, con lo cual invitamos a todos nuestros docentes a activarse en sus redes para que puedan participar en las correcciones que hay que hacer ahí», afirmó la ministra de Educación, Lucy Molinar, en un vídeo institucional publicado en redes sociales.

El rediseño pretende alinear el currículo a las exigencias del siglo XXI, por lo que integra habilidades socioemocionales, emprendimiento y tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, informó el Meduca.

Molinar aseveró este lunes que las autoridades están «intentando recuperar el sistema educativo y ponerlo al servicio de quien nunca debió desaparecer del panorama: el estudiante», al anunciar que, además, se tiene «un plan de capacitación docente muy audaz».

Comienza «un año lleno de retos y desafíos», dijo la titular del Ministerio de Educación, cartera que anunció que más de 1.223 escuelas públicas ya «cuentan con servicio de internet de alta velocidad (1000 MBPS), como parte de la estrategia del Gobierno Nacional orientada a consolidar una conectividad moderna, segura e inclusiva».

De acuerdo con los datos oficiales, este año escolar cuenta con 52.477 educadores que impartirán clases a 876.605 estudiantes, de los cuales 737.200 son alumnos de escuelas del sector público y 139.405 del privado.

El Meduca afirmó asimismo que del total de 3.112 centros educativos distribuidos en las 16 regiones escolares, 3.099 inician clases este lunes, lo que representa «un alcance histórico del 99,5 %».

Trece centros educativos ubicados en las provincias de Colón (1) y Darién (3), y en las comarcas indígenas Emberá Wounaan (1) y Ngäbe Buglé (8) desarrollarán actividades bajo modalidades no presenciales, mediante módulos y otras estrategias pedagógicas, garantizando la continuidad del proceso educativo y mientras se terminan de adecuar las instalaciones, agregó la información oficial.

El Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (CoSPAE) recalcó, por su parte, que el nuevo año escolar se desarrollará en un contexto marcado por el debate nacional sobre una reforma educativa que busca establecer una ley marco desde preescolar hasta la universidad, lo que coloca sobre la mesa la pregunta de si se está «preparando a los jóvenes para el Panamá productivo que hoy exige nuevas competencias».

En ese mismo sentido se pronunció la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), al plantear que el país requiere una reforma educativa «integral, moderna y flexible», que incluya la capacitación constante de los docentes y que conduzca al cierre de la brecha entre la educación y el mercado laboral.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha dicho que su Administración prepara una reforma del sistema educativo, situado entre los más deficientes de la región según han reconocido las autoridades, que aspira someter a debate nacional a partir del segundo trimestre de este año. EFE

