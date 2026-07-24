Panamá investiga el posible reclutamiento de personas para la guerra entre Rusia y Ucrania

afp_tickers

Compartir

1 minuto

El gobierno de Panamá investiga el posible reclutamiento de ciudadanos por parte de Rusia y Ucrania para participar en la guerra entre ambos países, informó este jueves el ministerio de Relaciones Exteriores.

La cancillería ha solicitado «de manera reiterada» información a la embajada de la Federación de Rusia y la de Ucrania en Panamá para conocer la situación de «ciudadanos panameños reclutados para el conflicto», indicó en un comunicado.

Además, el gobierno ha realizado diligencias en esos países a través de la sede diplomática de Panamá en Rusia y la de Polonia, concurrente ante Ucrania, agregó.

«La cancillería continúa realizando las gestiones para esclarecer las circunstancias en las que se estarían produciendo esos reclutamientos» y brindar la asistencia «consular requerida por los connacionales afectados», afirmó.

De acuerdo con la nota, las autoridades rusas han manifestado que los contratos «suscritos son de carácter voluntario y responden a una decisión individual de quienes los firman». Sobre Ucrania no hizo ninguna referencia.

La cancillería no precisa cuántos panameños habrían sido contratados ni las labores que estarían realizando en esos países.

Ante ello, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse en «alerta ante ofertas laborales en el extranjero que puedan estar vinculadas al reclutamiento para participar en conflictos armados» pues representan un «riesgo para la integridad y la vida».

El conflicto, que ha dejado miles de muertos, se inició en febrero de 2022 cuando Rusia invadió Ucrania.

bur-ec/cr