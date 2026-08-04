Panamá invierte 26,6 millones de dólares en 54.000 portátiles con IA para profesores

Compartir

3 minutos

Ciudad de Panamá, 4 ago (EFE).- El Gobierno de Panamá compró 54.000 ordenadores portátiles con inteligencia artificial (IA) incorporada, con acceso sin internet, por 26,6 millones de dólares para dotar a profesores del sector público, anunció este martes la cartera educativa del país.

«La tecnología le ofrece a un joven, no importa donde esté, la posibilidad de llegar donde sus sueños se lo permitan. Hay un mundo académico que alguien puede desarrollar si tiene una herramienta en sus manos y acceso al internet en sus manos», dijo la ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar.

Hasta la fecha unos 1.839 docentes panameños ya recibieron los ordenadores portátiles y la mitad del profesorado se formó en IA para usar los nuevos equipos, según dijeron este martes las autoridades en una rueda de prensa.

«Intel está trayendo a Panamá y formando maestros en un programa, que a nivel mundial ya ha llegado a 30 países, llamado Intel Skills for Innovation, en donde particularmente Panamá se vuelve el primer país en el que estamos enseñando prácticas de aula con inteligencia artificial», declaró el director de Asuntos Gubernamentales para América Latina de Intel, Carlos Rebellón.

Independientemente de que el equipo corresponda a las marcas Dell, HP o Liby, todas las computadoras entregadas fueron fabricadas con tecnología de Intel y Microsoft, «garantizando un mismo estándar de calidad, rendimiento y funcionalidades para los docentes», según la información oficial.

Una de las principales ventajas de los nuevos equipos es la aplicación de la IA sin conexión a internet, una situación recurrente en los centros educativos públicos del país junto con la falta de electricidad, en especial en las zonas más rurales.

Gracias a la integración de un chip especializado, el ordenador tiene funciones de IA de forma local y sin internet, facilitando la creación de contenido educativo, la transcripción y traducción de voz en tiempo real, además de optimizar automáticamente la imagen y el sonido en cualquier lugar.

Con 16 GB de memoria RAM, gráficos Intel Arc y batería de larga duración, estos equipos permiten editar videos, diseñar recursos y ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente durante la jornada laboral. Además, ofrecen una vida útil extendida e incluyen un sistema de seguridad para desactivarlos remotamente en caso de robo o pérdida.

La semana pasada, el Gobierno de Panamá lanzó una política pública para desarrollar en el país la industria de los semiconductores, la IA y la microelectrónica con el objetivo a largo de plazo de convertirla en un motor económico. EFE

adl/gf/seo

(foto)(video)