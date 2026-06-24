Panamá lamenta los detalles que causaron su derrota y Croacia reconoce que tuvo suerte

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Toronto (Canadá), 23 jun (EFE).- El panameño Amir Murillo lamentó este martes que Panamá haya quedado eliminada del Mundial tras dos partidos en los que, a su juicio, mereció “un poco más”, mientras que Ante Budimir, autor del gol de la victoria de Croacia, elogió la actuación del rival y aseguró que su equipo tuvo «suerte».

Panamá cayó por 0-1 ante Croacia en el Toronto Stadium, una derrota que, unida al tropiezo en el estreno ante Ghana, dejó al equipo de Thomas Christiansen sin opciones de avanzar en el torneo tras 180 minutos de esfuerzo, competitividad y frustración por la falta de eficacia en las áreas.

“Sacando resumen de los dos partidos, tal vez merecíamos un poco más”, dijo Murillo tras el encuentro. El lateral explicó que Panamá tuvo fases de dominio y sensación de poder adelantarse, pero pagó caro cada concesión ante rivales de mayor pegada.

“Son ese tipo de partidos que te da la sensación de que estás dominando, que puedes marcar un gol, pero luego ellos tienen una oportunidad, te marcan un gol y son equipos que no necesitan tanto”, señaló.

Murillo situó la autocrítica en la necesidad de sostener durante más tiempo el nivel mostrado en los primeros tiempos. “Creo que mantener la misma intensidad, el mismo nivel que habíamos tenido los primeros 45 minutos”, afirmó.

“Por momentos, en el segundo tiempo tal vez bajó un poco y es donde los otros equipos lo aprovecharon. Con Ghana fue a lo último y esta vez un poco antes”, añadió.

Cristian Martínez, elegido jugador del partido por Panamá, mezcló tristeza y orgullo por haber cumplido el sueño de disputar una Copa del Mundo. “Contento con poder cumplir mi sueño, que era una Copa del Mundo”, dijo el centrocampista, que dedicó el reconocimiento “a Dios, a toda mi familia, al pueblo panameño”. “Triste, ¿no? Pero gracias. Gracias, felicidad”, resumió.

Desde el lado croata, Budimir reconoció las dificultades que planteó Panamá. “Es un equipo que tiene jugadores muy rápidos, buena técnica”, afirmó. “Han sido muy agresivos, han ganado muchos segundos balones y creo que hemos sabido también sufrir, defender, y al final hemos tenido un poco más de suerte para llevarnos esta victoria”, añadió.

El delantero celebró además su primer gol en una gran competición, decisivo para dar aire a Croacia, y lo vinculó al día especial de Luka Modric, que alcanzó los 200 partidos con la selección. “Estamos agradecidos de tener un capitán como Luka, un jugador, una persona”, dijo.

También Marin Pongracic subrayó la dimensión del capitán croata. “Es nuestro capitán, nuestro líder y la mayor leyenda del fútbol croata”, afirmó.

“Es un muy buen ejemplo para todos nosotros”, añadió sobre Modric, al que definió como un futbolista de mentalidad excepcional y cualidades “increíbles” sobre el campo. EFE

jcr/car

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