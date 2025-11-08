Panamá lamenta suspensión de la Copa América de Béisbol 2025

Ciudad de Panamá, 8 nov (EFE).- El Gobierno de Panamá lamentó este sábado la decisión tomada por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, inglés) de «posponer» la Copa América de Béisbol, la cual había sido programada para realizarse del 13 al 22 de noviembre en el país centroamericano.

Un comunicado oficial lamenta «profundamente» que la Copa América de Béisbol 2025 «no pueda realizarse en la fecha estipulada», pero a la vez asegura que en el Gobierno se trabaja «de la mano con la WBSC Américas para encontrar una nueva fecha que permita su realización».

«Panamá cuenta con la infraestructura, experiencia y compromiso gubernamental para albergar competencias de talla internacional, y estamos seguros de que muy pronto tendremos la Copa América de Béisbol en nuestra país», señala el comunicado.

La nota oficial agrega que es «importante aclarar que Panamá no era el organizador del evento», y que la decisión de posponerlo obedece a «desacuerdos contractuales» entre la WBSC y la empresa internacional promotora, «lo que impide cumplir con los tiempos establecidos para su ejecución».

Explica que la responsabilidad del país anfitrión era garantizar los escenarios deportivos, la seguridad, tránsito, paramédicos y demás apoyos estatales.

Panamá fue escogida como sede del grupo B de la Copa América de béisbol el próximo noviembre en el estadio Mariano Rivera, en la provincia contigua a la capital del país, según lo confirmó el 19 de junio pasado el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Panamá estaba llamada a ser anfitriona del grupo B de la Copa América de Béisbol, que se disputaría del 13 al 22 de noviembre en el estadio Mariano Rivera. Además del conjunto local, el grupo estaba integrado por las selecciones de Puerto Rico, Canadá, Argentina, Brasil y Colombia.

El grupo A, con sede en Venezuela, se jugaríá en las ciudades de Caracas y La Guaira, en los estadios Monumental de Caracas y Forum de La Guaira. Además del anfitrión, lo integraban las selecciones de República Dominicana, Nicaragua, Cuba, México y Curazao.

Según información de la WBSC, los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Super Ronda del torneo, que se realizaría en Panamá del 19 al 21 de noviembre, etapa en la que se definirá al campeón de esta primera edición del evento internacional.

La Copa América otorga cupos a los cuatro mejores equipos para los XX Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo en 2026. Además, según la página oficial de la WBSC, se espera la aprobación para que también otorgue plazas a los XX Juegos Panamericanos de Lima 2027. EFE

fa/apa