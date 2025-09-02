Panamá licita por 9,6 millones de dólares la compra de 60 autobuses para la capital

1 minuto

Ciudad de Panamá, 2 sep (EFE).- Transporte Masivo de Panamá S.A o MiBus abrió a licitación la compra de hasta 60 autobuses medianos a diésel por un monto de 9,6 millones de dólares para fortalecer su flota, que sirve a la capital y el aledaño distrito de San Miguelito.

El pliego de cargos de la licitación se encuentra en el portal Panamá Compra, constató EFE este martes. El mismo establece que la reunión previa y de homologación está programada para el próximo 18 de septiembre de forma virtual, mientras que la presentación y apertura de propuestas se realizará el 20 de octubre de este año.

MisBus indicó en un comunicado que esta nueva licitación representa una inversión de 9,6 millones de dólares para «ampliar la capacidad de transporte con buses más seguros, accesibles, cómodos y amigables con el ambiente, gracias a su motor diésel Euro V, que cumple con altos estándares internacionales de reducción de emisiones».

La incorporación a flota de MiBus de estos buses medianos, de entre 9 y 10 metros de largo, «permitirá ofrecer un servicio más ágil en rutas de barriadas con menor demanda y calles de difícil acceso para las actuales unidades más grandes».

MiBus cuenta actualmente con 1.436 unidades de transporte colectivo, que atienden 152 rutas y 450.000 pasajeros diariamente, de acuerdo con los datos publicados en su página web, que añade que en la empresa trabajan 4.000 personas. EFE

gf/enb

(foto)(video)