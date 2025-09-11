The Swiss voice in the world since 1935

Panamá llama «a la reflexión» a Israel tras el ataque en Catar contra Hamás

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llamó este jueves «a la reflexión» a Israel por el ataque que perpetró en Catar, uno de los mediadores para las negociaciones de la tregua en Gaza, contra el buró político de Hamás en el que murieron cinco personas.

«Llamamos a la reflexión, de Israel y de cualquier país del mundo, de no incurrir en estos actos que en alguna medida muere mucha gente inocente», declaró el presidente Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

Con el ataque de las fuerzas israelíes en Catar el martes pasado «se interrumpe a los efectos prácticos, un proceso que avanzaba, bien o mal pero avanzaba, de negociación con el grupo terrorista Hamás» para detener la guerra en Gaza, argumentó el jefe de Estado panameño.

«Por supuesto que condenamos esa barbaridad. No hay razón ninguna», agregó Mulino, en consonancia con un comunicado emitido el miércoles por el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.

Mulino reveló además que «el tema de Hamás en Catar» fue tratado «ayer» miércoles en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del que Panamá es ahora miembro no permanente, y que «ya se aprobó un borrador» de resolución en el que «los 15 miembros del Consejo se adhirieron a él».

«Hay un concierto de naciones en torno a la condena de esto», añadió, sin más detalles.

Catar, uno de los mediadores junto a Egipto y Estados Unidos para las negociaciones de la tregua en Gaza, acoge al buró político de Hamás y ha sido lugar de conversaciones indirectas para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí, invitada en numerosas ocasiones al país.

El Ejército de Israel atacó el pasado martes unos edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político de Hamás en Doha, la capital catarí, el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó el «criminal ataque» que calificó de «flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales» y «grave amenaza para la seguridad de los cataríes y sus residentes».

Hamás informó en un comunicado que cinco de sus miembros murieron en el ataque israelí, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora. EFE

gf/cpy

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR