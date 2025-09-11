Panamá llama «a la reflexión» a Israel tras el ataque en Catar contra Hamás

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llamó este jueves «a la reflexión» a Israel por el ataque que perpetró en Catar, uno de los mediadores para las negociaciones de la tregua en Gaza, contra el buró político de Hamás en el que murieron cinco personas.

«Llamamos a la reflexión, de Israel y de cualquier país del mundo, de no incurrir en estos actos que en alguna medida muere mucha gente inocente», declaró el presidente Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

Con el ataque de las fuerzas israelíes en Catar el martes pasado «se interrumpe a los efectos prácticos, un proceso que avanzaba, bien o mal pero avanzaba, de negociación con el grupo terrorista Hamás» para detener la guerra en Gaza, argumentó el jefe de Estado panameño.

«Por supuesto que condenamos esa barbaridad. No hay razón ninguna», agregó Mulino, en consonancia con un comunicado emitido el miércoles por el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.

Mulino reveló además que «el tema de Hamás en Catar» fue tratado «ayer» miércoles en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del que Panamá es ahora miembro no permanente, y que «ya se aprobó un borrador» de resolución en el que «los 15 miembros del Consejo se adhirieron a él».

«Hay un concierto de naciones en torno a la condena de esto», añadió, sin más detalles.

Catar, uno de los mediadores junto a Egipto y Estados Unidos para las negociaciones de la tregua en Gaza, acoge al buró político de Hamás y ha sido lugar de conversaciones indirectas para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí, invitada en numerosas ocasiones al país.

El Ejército de Israel atacó el pasado martes unos edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político de Hamás en Doha, la capital catarí, el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó el «criminal ataque» que calificó de «flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales» y «grave amenaza para la seguridad de los cataríes y sus residentes».

Hamás informó en un comunicado que cinco de sus miembros murieron en el ataque israelí, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora. EFE

