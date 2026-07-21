Panamá llama a consultas a su embajador en Nicaragua tras dichos de Ortega sobre comicios

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Ciudad de Panamá, 21 jul (EFE).- El Gobierno de Panamá llamó este martes a consultas a su embajador en Nicaragua tras rechazar las declaraciones del copresidente nicaragüense, Daniel Ortega, sobre que no volverán a celebrarse elecciones en el país centroamericano.

«Suprimir» un derecho «fundamental» como es el voto «representa un fuerte agravio» a principios democráticos y «en respuesta a ese grave hecho el Gobierno de Panamá ha convocado a consultas en la Ciudad de Panamá al embajador ante Nicaragua», señaló la Cancillería panameña en un comunicado.

Ortega, un exguerrillero sanidinista que gobierna Nicaragua desde 2007, sepultó explícitamente el domingo cualquier posibilidad de alternancia democrática al sentenciar que no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.EFE

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