Panamá llega a cinco medallas de oro y escala al séptimo lugar de los Bolivarianos

2 minutos

Lima, 30 nov (EFE).- Panamá dio el salto hasta el séptimo lugar del medallero de los XX Juegos Bolivarianos que se disputan en las ciudades peruanas de Ayacucho y Lima, al llegar a cinco medallas de oro, gracias a la actuación de sus deportistas en surf, gimnasia artística y lucha.

La última medalla dorada para el país centroamericano fue obtenida este domingo por la surfista Verónica Correa, la única que logró romper la hegemonía peruana en esta disciplina al quedarse con el oro en bodyboard frente a la venezolana Rosmarky Álvarez.

La cosecha dorada panameña fue abierta el pasado martes por el luchador Ángel Cortés, al ganar la final de los 86 kilos libre frente al venezolano Pedro Francisco Cevallos.

Los otros máximos galardones fueron obtenidos por el equipo femenino de gimnasia artística, que el viernes dejó a Colombia con la plata y a Perú con el bronce, mientras que por las gimnastas Alyiah Lide De León y Karla Navas ganaron la competencia individual general femenina y la de salto femenina, respectivamente.

Por detrás de Lide de León quedaron las ecuatorianas Alais Perea y Ashley Bohorquez, que otuvieron la plata y el bronce, respectivamente.

Navas, por su parte, superó en el salto a la ecuatoriana Bohorquez, que se hizo con la plata, y a la guatemalteca Mishel Echeverría, que obtuvo el bronce.

Estos resultados le han permitido a Panamá avanzar a la séptima posición del medallero general de los Bolivarianos, ya que también ha alcanzado 4 medallas de plata y 9 de bronce, con lo que se ha convertido en el segundo mejor participante centroamericano, solo por detrás de Guatemala, que ocupa la quinta posición con un total de 60 medallas, entre ellas 23 de oro.

En la clasificación general, Panamá se ubica por delante de República Dominicana, El Salvador, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran desde el 22 de noviembre y culminarán el 7 de diciembre, y es la primera cita del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028. EFE

dub/gbf