Panamá mantiene a Thomas Christiansen como seleccionador nacional rumbo al Mundial 2030

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Ciudad de Panamá, 13 jul (EFE).- La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció este lunes la continuidad del entrenador Thomas Christiansen al frente de la selección masculina de Panamá, dando seguimiento al proyecto deportivo iniciado en 2020 bajo la dirección del técnico hispano-danés.

A través de un comunicado oficial, la FPF informó que su Comité Ejecutivo decidió darle continuidad al proceso de Christiansen, al considerar que el trabajo desarrollado durante estos años ha permitido la evolución del combinado nacional y ha generado resultados positivos para el fútbol panameño.

«La FPF y su Comité Ejecutivo, después de un análisis minucioso y detallado, están convencidos de que, tras el trabajo realizado en estos años, con Thomas Christiansen la Selección Nacional continuará evolucionando», señaló el organismo.

La federación y el entrenador llegaron a un acuerdo que establece mecanismos para que el próximo Comité Ejecutivo, que será elegido en diciembre, pueda decidir si mantiene o no la continuidad del proyecto, sin comprometer las finanzas de la institución.

Según el comunicado, en los próximos días los representantes legales de ambas partes iniciarán la redacción del nuevo contrato, cuya firma se formalizará en las próximas semanas.

El acuerdo contempla el inicio de una nueva etapa a partir del 1 de agosto de 2026, con miras al proceso clasificatorio y competitivo del ciclo mundialista 2030.

Durante su gestión, Christiansen ha liderado una etapa de crecimiento de la selección panameña, que incluye participaciones destacadas en torneos internacionales y una mayor consolidación del equipo dentro de la región de Concacaf.

Desde su llegada al banquillo en 2020, Christiansen ha dirigido a Panamá en 92 partidos, con un balance de 44 victorias, 21 empates y 27 derrotas.

La Federación también agradeció la disposición del entrenador durante el proceso de conversaciones y destacó que la continuidad busca fortalecer el desarrollo del fútbol nacional, incluyendo a los clubes de las ligas federadas y del fútbol aficionado.

Christiansen, de 51 años, asumió como seleccionador de Panamá en 2020 y desde entonces ha encabezado un proyecto orientado a la renovación y competitividad del combinado nacional. EFE

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