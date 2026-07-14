Panamá ordena retirar perfume de la marca Britney Spears por contener sustancia prohibida

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Ciudad de Panamá, 14 jul (EFE).- Las autoridades sanitarias de Panamá cancelaron este martes el registro sanitario y ordenaron el retiro inmediato del mercado del perfume ‘Britney Spears Sunset Fantasy Eau de Toilette Spray’, por contener una sustancia prohibida en productos cosméticos.

El Ministerio de Salud (Minsa) explicó que tomó estas medidas tras una alerta de la Comisión Europea que advirtió que el producto, fabricado por Elizabeth Arden INC, según la resolución oficial, puede representar un riesgo para la salud.

«La medida, contenida en la Resolución N.° 097 del 24 de junio de 2026 y publicada (este martes) en la Gaceta Oficial, responde a una alerta emitida por la Comisión Europea a través del sistema de alerta rápida Safety Gate, relacionada con la retirada del mercado de varios productos cosméticos que contienen ingredientes prohibidos», detalla el comunicado de las autoridades panameñas.

Según el Minsa, entre los productos incluidos en la alerta figura el ‘Fantasy Britney Spears Eau de Parfum’, que «contiene el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA)», una sustancia prohibida en productos cosméticos.

«El Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la Comisión Europea determinó que este ingrediente representa un riesgo para la salud», indica la información del Minsa y aclara que producto afectado en Panamá contaba con el registro sanitario vigente hasta marzo de 2029.

Asimismo, el Minsa ordenó a distribuidoras, farmacias y comercios retirar de inmediato el perfume y dispuso que las empresas presenten, en un plazo de 30 días, un informe sobre las unidades retiradas, mientras la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas verificará el cumplimiento de la medida. EFE

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