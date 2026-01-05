Panamá pide una «interinidad» breve en Venezuela y que asuma el poder González Urrutia

4 minutos

Naciones Unidas, 5 ene (EFE).- Panamá pidió este lunes una «interinidad limitada en el tiempo» en Venezuela orientada a que Edmundo González Urrutia asuma el Gobierno que, sostuvo, ganó el líder opositor en las urnas en julio de 2024 y cuya popularidad ha aumentado en «sectores policiales y militares» venezolanos.

El planteamiento lo hizo el embajador de Panamá ante las Naciones Unidas, Eloy Alfaro, durante una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU por la situación de Venezuela tras la captura y extracción de ese país el sábado pasado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, bajo cargos de narcoterrorismo.

El Gobierno venezolano ha quedado en manos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, designada por el Supremo como presidenta encargada, con la venia de EE.UU. siempre que se «porte bien», como dijo el presidente Donald Trump, que parece haber descartado elecciones pronto porque «el país es un desastre» y «nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero».

Panamá, que este 2026 finaliza su período de dos años como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, «realiza un llamado claro y firme a que el futuro de Venezuela, a corto plazo, sea plenamente democrático», dijo el embajador del país centroamericano ante la ONU, Eloy Alfaro.

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino no reconocerá «otra autoridad distinta al presidente electo» González Urrutia, pues ello «equivaldría a legitimar un fraude electoral, normalizar el autoritarismo y socavar el principio universal de las elecciones libres como fuente de legitimidad», reiteró Alfaro.

González Urrutia obtuvo «un triunfo indiscutible con 70 % de los votos el pasado 28 de julio de 2024», dijo, al destacar que las actas electorales que lo acreditan están bajo custodia en Panamá, y recordó que la líder opositora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, «fue la candidata (presidencial) impedida por el régimen a pesar de haber ganado la primaria con el 93 % de los votos el 22 de octubre de 2023».

«La popularidad de ambos ha más bien aumentado en los últimos meses, incluso entre sectores policiales y militares. El gobierno electo cuenta con los equipos y programas de trabajo listos para ser implementados de inmediato, para garantizar una transición ordenada que provea Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos y confianza», aseveró.

El representante de Panamá agregó que «cualquier intento de establecer un gobierno permanente encabezado por figuras del aparato represivo, como Delcy Rodríguez, constituiría una continuidad del sistema y no una transición genuina».

«Toda salida política debe ser pacífica, democrática y liderada por los venezolanos con el acompañamiento responsable de la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas y los mecanismos regionales como la Organización de Estados Americanos», agregó.

Panamá también exigió este lunes «la liberación incondicional (…) de todos los presos políticos que el régimen mantiene secuestrados, venezolanos y extranjeros (…) Su integridad y seguridad deben ser garantizadas. Asimismo, debe asegurarse de inmediato la libertad de expresión y el respeto inequívoco a los derechos humanos».

El ciudadano panameño Olmedo Núñez «permanece detenido arbitrariamente en Venezuela, sin cargos formales, sin debido proceso, sin acceso pleno a la defensa ni a garantías consulares efectivas», reveló Alfaro.

Sobre el operativo militar para captura de Maduro, cuyo Gobierno no es reconocido por EE.UU., Panamá, y varias decenas de países, el embajador panameño expresó que «ante la lamentable realidad de los hechos consumados, corresponde ahora girar la mirada de manera constructiva hacia el futuro de Venezuela».

Alfaro reiteró el «compromiso inquebrantable» de Panamá «con el multilateralismo, con la soberanía de los Estados y con el respeto irrestricto al derecho internacional».

Aunque también destacó que Venezuela ha estado en manos de un «régimen de carácter autoritario e ilegítimo que ha mantenido a las venezolanas y los venezolanos rehenes, sumidos en una de las más graves crisis políticas, sociales, económicas, humanitarias y de seguridad de nuestra región», añadió Alfaro. EFE

ny-gf/mt/cpy

(foto) (video)