Panamá presentará en España sus incentivos como centro de producciones audiovisuales

1 minuto

Málaga (España), 2 mar (EFE).- Panamá protagonizará este año Latinamerican Focus, la sección del festival de cine de Málaga (España) donde un país iberoamericano da a conocer su talento, su sector audiovisual y los incentivos que ofrece a la producción y a las coproducciones con empresas locales.

La ministra panameña de Cultura, María Eugenia Herrera, encabezará una delegación de cuarenta profesionales, informó este lunes el certamen, que se celebrará del 6 al 15 de este mes.

El día 11 se presentará el informe ‘Marca país: incentivos fiscales y Panamá como ‘hub’ de producciones’, al que precederán otras actividades de promoción y colaboración.

El 10 y el 11 se proyectarán cuatro largometrajes en sesiones exclusivas para la industria acreditada; y Málaga Short Corner dedicará una sesión al cortometraje panameño.

También se presentarán tres títulos en Málaga WIP Iberoamérica, dos proyectos en MAFF y dos en Warmi Lab, y la joven cineasta Ana Laura Samaniego participará en Málaga Talent.

Finalmente, el Festival de Málaga ha incluido en su programación el ciclo Focus Panamá (país de honor), en el que se exhibirán los largometrajes ‘Espina’, de Daniel Poler; ‘Papeles’, de Arturo Montenegro, y ‘Querido trópico’, de Ana Endara. EFE

jlp/fs/jl/rcf