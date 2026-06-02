Panamá promueve en Grecia competitividad de su marina mercante y la neutralidad del Canal

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Ciudad de Panamá, 2 jun (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, resaltó la competitividad del registro panameño de buques mercantes, uno de los mayores del mundo, y la neutralidad del Canal interoceánico, durante un encuentro en Grecia con su homólogo de ese país, Konstantínos Tasoúlas, informó este martes el Gobierno.

Mulino desarrolla desde el lunes una visita de una semana en Grecia y afirmó que su presencia en esa nación, un importante usuario del registro de buques panameño, «es una señal de compromiso, de trabajo serio y objetivo para proteger a quienes portan nuestra bandera, porque detrás de ellos hay deberes, derechos y una estructura sólida, garantizada por un Estado de derecho, lo que nos otorga una ventaja competitiva sobre las franquicias».

Al anunciar la visita al país europeo, Mulino reconoció que los usuarios griegos del registro mercante están preocupados por la crisis que atraviesan las relaciones de Panamá y China en materia marítima y que incluye una masiva retención de buques de bandera panameña en los puertos chinos.

La flota mercante panameña es una de las más grandes del mundo, con 8.638 buques abanderados y 233,2 millones de toneladas brutas de registro, según los datos más actuales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Mulino también destacó en su encuentro con Tasoúla la neutralidad del Canal de Panamá, la ruta por la que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial y que también se ha visto involucrada por la pugna geopolítica entre China y EE.UU.

«Panamá posee un Canal que es neutral, producto de un pacto internacional hoy suscrito por más de 43 países que nos dan la certeza de que en momentos como los actuales el país puede seguir abierto, en tiempos de paz y en tiempos de guerra, a todas las naves del mundo», declaró el presidente panameño, según un comunicado de la Presidencia.

Mulino y Tasoúlas defendieron una navegación pacífica internacional y el flujo del comercio mundial abierto, así como los principios del derecho internacional, el multilateralismo, la democracia, la defensa de los derechos humanos y la navegación libre, indicó la misiva panameña. EFE

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