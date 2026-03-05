Panamá quiere sorprender con un equipo compacto

San Juan, 5 mar (EFE).- Panamá quiere sorprender en la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol con una novena compacta reforzada con peloteros forjados en las Grandes Ligas, anunció este jueves el mánager José Mayorga.

Panamá jugó en las primeras dos ediciones del Clásico, 2006 y 2010, pero no se clasificó para los torneos de 2013 y 2017, aunque sí lo logró en 2023 y ahora, en 2026 en el Grupo A junto a las selecciones de Canadá, Colombia, Cuba y Puerto Rico.

«Tenemos muchos jugadores debutantes, otros de Grandes Ligas y de Ligas Menores. Es un equipo compacto con el que podemos hacer las cosas. Vamos a buscar el momento correcto para ajustar lo que tenemos y sacar los resultados necesarios», dijo Mayorga, de 33 años.

Panamá apuesta por la labor del experimentado Rubén Rivera, así como José ‘Chema’ Caballero y Edmundo Sosa, que juegan el cuadro interior para los Yanquis de Nueva York y los Filis de Filadelfia, respectivamente.

La novena sufrió dos bajas importantes: el receptor de los Cardenales de San Luis Iván Herrera y el lanzador Justin Lawrence, de los Piratas de Pittsburgh.

Panamá, que cerró su fase de preparación para el Clásico contra los Tigres de Detroit, debutará este viernes en San Juan contra Cuba.

Mayorga ha encomendado la apertura a Logan Allen, de los Guardians de Cleveland, quien no habla español y lo que sabe de Panamá es lo que su madre le contó de niño.

Incluso, admitió que sus compañeros le ayudan a traducir al inglés lo que no entiende. EFE

