Panamá reactiva cárcel insular tras la inédita fuga de 195 presos y se desata una polémica

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(Actualiza con información del Ministerio de Ambiente)

Ciudad de Panamá, 14 jun (EFE).- El Gobierno de Panamá reactivó un centro penitenciario situado en la Isla Coiba (Pacífico), desalojado hace más de 20 años, con el traslado allí de 29 reos de alta peligrosidad, una medida que ha generado polémica y que tiene lugar tras la histórica fuga de 195 reclusos de una cárcel cercana a la capital.

Los 29 reos proceden de distintos centros penitenciarios y fueron trasladados de manera escalonada al ubicado en la estación del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en la Isla Coiba, dijo un comunicado difundido este domingo por la Presidencia panameña.

Esta instalación «cuenta con fuerzas altamente capacitadas en el combate al narcotráfico y con equipamiento de última generación para neutralizar cualquier actividad ilícita», indicó el Gobierno.

El traslado a la cárcel de Isla Coiba se suscribe a «un plan de acción para extremar el control a los cabecillas de estructuras criminales, reduciendo su capacidad de incidencia y articulación delictiva», añadió.

Rechazo a la reactivación de la cárcel insular

La colonia penal de Isla Coiba fue creada por el presidente panameño Belisario Porras (1912-1916 y 1920-1924) y recibió a los primeros reclusos en 1920. Fue cerrada oficialmente en el 2004.

Isla Coiba es la mayor de Panamá y del Pacífico centroamericano con cerca de 500 kilómetros cuadrados de superficie. Está situada en el Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2005.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) aclaró este domingo en un comunicado que alertó en una carta fechada el 10 de junio pasado que «la posibilidad de transformar Isla Coiba en un Centro Penitenciario Permanente con nuevas edificaciones e instalaciones de seguridad (…) no es viable por razones legales, ambientales y de protección del Patrimonio de la Humanidad», pero que el traslado de reos realizado «el sábado 13 de junio» no ha afectado al parque nacional.

«No se ha realizado la construcción de edificación nueva alguna; ni se han realizado reformas que impacten el área protegida; y ninguna actividad se realiza o realizará fuera del edificio ocupado por la Aeronaval», indicó la misiva, que agregó que el MiAmbiente «realizará las inspecciones periódicas permanentes a futuro para garantizar que no se impacte el área protegida Parque Nacional Coiba».

El MiAmbiente reaccionó así a la filtración de la carta, dirigida a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, en la que expresaba su «total oposición a la posible reapertura temporal del centro penitenciario en la Isla Coiba planteada por el Ministerio de Gobierno, por considerarla ilegal, improcedente y contraria a los intereses del Estado panameño», según publicó este domingo el diario La Prensa.

Por su parte, el abogado y diputado independiente, Ernesto Cedeño, opinó que «reabrir un centro penitenciario en Coiba» es la respuesta del Ejecutivo ante la «inoperancia en una administración real, honesta y efectiva de los centros penitenciarios y para no hacer cambios en las cabezas del sistema», como expresó en sus redes sociales.

Continúa la búsqueda de reos evadidos

El traslado del grupo de 29 reos de alta peligrosidad a la antigua cárcel insular tiene lugar mientras las autoridades continúan con la búsqueda de una veintena del total de 195 evadidos de la prisión La Joyita el pasado 1 de junio, en una situación inédita en el país.

La Policía considera como de alta peligrosidad a la mayoría de los aún evadidos, entre los que hay ocho procesados por homicidio y cinco por narcotráfico, según informes de la prensa local.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) ha informado que más de 150 reos recapturados han sido imputados por esta fuga, y que ya se han impuesto penas de entre cuatro y 44 meses de cárcel por el caso.

Esta misma semana, un tribunal de Panamá condenó a 50 años de prisión a 12 personas declaradas culpables por una masacre ocurrida en diciembre de 2019 en La Joyita, que dejó 13 reclusos muertos y otros 11 heridos. EFE

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