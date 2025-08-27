The Swiss voice in the world since 1935

Panamá recuerda que los periodistas «no deben jamás ser objetivos de guerra»

Ciudad de Panamá, 27 ago (EFE).- Panamá hizo este miércoles un llamado «urgente a que se respeten los compromisos internacionales» que garantizan la libertad de prensa, tras señalar que Naciones Unidas «ha reiterado que los periodistas no deben ser jamás objetivos de guerra».

En un breve comunicado, el Gobierno panameño le «recuerda a las partes en conflicto en el Medio Oriente que la comunidad internacional, a través de resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU, ha reiterado que los periodistas no deben ser jamás objetivos de guerra, y que los Estados tienen la responsabilidad de garantizar su seguridad en todo momento».

«La República de Panamá hace un llamado urgente a que se respeten los compromisos internacionales y se adopten medidas inmediatas para evitar que se repitan esas acciones que atentan contra la libertad de prensa, la dignidad humana y la paz internacional».

Un doble ataque israelí el pasado lunes contra un hospital en el sur de Gaza mató a 20 personas, entre ellos 5 periodistas, algunos de los que trabajaban para medios internacionales como las agencias AP y Reuters.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, casi dos centenares de periodistas y comunicadores ha sido asesinados en la Franja de Gaza en casi dos años de guerra. EFE

gf/mt/cpy

