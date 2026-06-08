Panamá recupera jugadores y afina detalles para su debut ante Ghana

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Toronto (Canadá), 8 jun (EFE).- A nueve días de su debut en el Mundial ante Ghana, la selección de Panamá completó su segunda jornada de trabajo en la localidad canadiense de New Tecumseth, unos 90 kilómetros en el norte de Toronto, mientras recupera paulatinamente a jugadores importantes, como el portero Luis Mejía y el capitán Aníbal Godoy.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen realizó una sesión ligera en las instalaciones del complejo Nottawasaga Resort, donde permanecerá concentrado durante la fase inicial del torneo, indicó la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) en un comunicado.

La práctica estuvo centrada en ejercicios de movilidad, estiramientos y actividades recreativas para mantener el ritmo físico tras los recientes amistosos y el viaje a Canadá.

Antes del entrenamiento, el centrocampista Yoel Bárcenas, uno de los futbolistas con más experiencia internacional de la plantilla y participante en el Mundial de Rusia 2018, destacó la importancia de estos días de trabajo para ultimar la preparación del equipo.

«Estoy seguro de que el equipo va a crecer estos días», señaló el jugador, que subrayó la ventaja de disputar los dos primeros encuentros de la fase de grupos en Toronto sin necesidad de desplazamientos.

«Tenemos dos juegos aquí en Toronto, no nos vamos a mover y vamos a poder afinar los detalles», añadió.

Bárcenas también dejó claro el objetivo con el que Panamá afrontará su estreno mundialista frente a Ghana el próximo 17 de junio en el Toronto Stadium.

«Vamos a ir con todo en el primer partido», afirmó.

El futbolista reconoció además que el equipo afronta esta segunda participación mundialista con una confianza superior a la que tenía antes de Rusia 2018.

«La verdad me siento feliz por estar aquí en un segundo Mundial, no es fácil. El primero era un sueño, pero este, con lo que hemos demostrado también, creo que tenemos un poco más de ilusión porque sentimos que podemos hacer historia», explicó.

En el apartado físico, una de las noticias más positivas para el cuerpo técnico fue la presencia de Luis Mejía en los ejercicios junto al resto de porteros. El guardameta del Nacional uruguayo había estado realizando trabajo diferenciado tras sufrir molestias físicas en su club.

También participó en la sesión Godoy, capitán y referente de la selección panameña, que igualmente había arrastrado problemas físicos en los últimos días.

Tras varias jornadas consecutivas de entrenamientos y compromisos internacionales, el cuerpo técnico ha decidido conceder este martes un descanso a los jugadores para favorecer su recuperación física y mental antes de afrontar la recta final de la preparación.

Panamá debutará en el Mundial 2026 el 17 de junio frente a Ghana en Toronto, en un encuentro correspondiente al Grupo L, en lo que será el inicio de la segunda participación de la selección canalera en una Copa del Mundo tras su estreno en Rusia 2018. EFE

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