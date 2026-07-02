Panamá registra 10 muertes y 3.122 casos de dengue en el primer semestre de 2026

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Ciudad de Panamá, 2 jul (EFE).- Panamá registró 10 muertes y 3.122 casos de dengue en el primer semestre de 2026, informaron este jueves las autoridades sanitarias, que destacaron una bajada del 24 % de las hospitalizaciones por la enfermedad en comparación con el mismo lapso del año anterior.

Estas cifras vienen recogidas en el informe correspondiente a la semana 23 -del 07 al 13 de junio de 2026-, según señaló un comunicado de Ministerio de Salud (Minsa).

Del total de casos, 395 requirieron hospitalización, un 24 % menos que los 519 reportados en el mismo periodo del año 2025, mientras que los fallecidos sumaron 10 en el primer semestre del año, agregó la información oficial.

La tasa de incidencia de la enfermedad se situó en 66,2 casos por 100.000 habitantes al cierre de la semana 23. Según este indicador, el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con una tasa de 98,5 casos por 100.000 habitantes.

Panamá cerró 2025 con un total de 28 muertes por dengue, un 51,8 % menos que el año anterior (54), y 16.262 casos de la enfermedad, muy por debajo de los 32.361 de 2024, según las estadísticas oficiales. EFE

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