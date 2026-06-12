Panamá registra segundo caso importado de sarampión y refuerza la vigilancia sanitaria

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Ciudad de Panamá, 11 jun (EFE).- El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) confirmó este jueves un nuevo caso importado de sarampión en un ciudadano guatemalteco de 24 años, elevando a dos los casos importados detectados en el país durante 2026, además de un caso relacionado con la importación.

La entidad sanitaria informó que el diagnóstico fue confirmado mediante una prueba de RT-PCR realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), como parte de la vigilancia epidemiológica intensificada que mantienen las autoridades ante la detección de casos importados de esta enfermedad.

Según el informe oficial, «el paciente ingresó a Panamá el pasado 2 de junio a través del puesto fronterizo de Paso Canoas. Dos días después comenzó a presentar fiebre y el 9 de junio desarrolló una erupción cutánea, acompañada de síntomas gastrointestinales».

Las investigaciones epidemiológicas determinaron que el hombre había estado expuesto a familiares diagnosticados con sarampión «aproximadamente dos semanas antes del inicio de los síntomas» y confirmaron las autoridades sanitarias que el paciente «no contaba con antecedentes de vacunación» contra esta enfermedad.

El paciente acudió el miércoles pasado a una instalación privada de salud en la provincia de Chiriquí, donde se notificó de forma inmediata la sospecha clínica a las autoridades sanitarias.

Las autoridades sanitarias señalaron que el paciente «permanece hospitalizado y en aislamiento», aunque se encuentra en buen estado general.

Tras la alerta, destaca la nota del Minsa, «la Región de Salud de Chiriquí activó los equipos de respuesta rápida, que en menos de 24 horas ejecutaron las acciones de investigación epidemiológica, aislamiento del paciente, seguimiento de contactos, toma de muestras y vacunación de las personas expuestas».

Además de los tres casos confirmados registrados hasta la fecha, dos de ellos importados, las autoridades mantienen bajo investigación epidemiológica cinco casos sospechosos para determinar si guardan relación con los contagios ya detectados.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener actualizado su esquema de vacunación, especialmente en menores de edad y personas con antecedentes de viajes internacionales, como principal medida de prevención frente al sarampión. EFE

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