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Panamá registra una inflación del 0,1 % en febrero de 2026

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Ciudad de Panamá, 16 mar (EFE).- La inflación en Panamá registró una variación nacional del 0,1 % en enero pasado, en relación con el mes anterior, impulsada por los sectores de educación, servicios públicos y comunicaciones, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec) difundidos este lunes.

En su comentario sobre el índice de precios al consumidor (IPC), el Inec no precisa la tasa interanual a febrero de la inflación, que cerró el 2025 con un acumulado anual del -0,2 %.

Pero el ente estadístico sí detalla que para la provincia de Panamá, donde se sitúa la capital del país, el indicador se situó en -0,1 % – un resultado que contrasta con el 0,5 % del mes anterior -, y para el resto urbano en el 0,2 %.

La variación de febrero pasado a nivel nacional es consecuencia del crecimiento de los precios en el grupo de servicios educativos en un 1,3 %, impulsado por las subcategorías de educación secundaria (2,1 %) y educación infantil y primaria (1,6 %), un comportamiento que coincide con la preparación para el inicio del año escolar que arrancó el pasado 2 de marzo.

En el segundo mes del año también subieron los precios de los grupos vivienda, agua, electricidad y gas; e información y comunicación, ambos en 0,3 %; salud; recreación, deporte y cultura; y servicios de restaurantes y alojamientos, todos en 0,2 %; y muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar, en 0,1 %.

Por otra parte, los segmentos que mostraron una caída en el IPC fueron bebidas alcohólicas y tabaco; y cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, ambos en -0,3 %; alimentos y bebidas no alcohólicas; y prendas de vestir y calzado, los dos en -0,2 %; y transporte (-0,1 %).

La tasa de inflación en Panamá cerró en 2024 con un acumulado del 0,7 % y una interanual del -0,2 %, mientras que en 2023 estos indicadores fueron del 1,5 % y 1,9 %, y en 2022 del 2,1 % y 2,9 %, respectivamente. EFE

gf/nvm

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