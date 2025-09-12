Panamá regresará al Cuscatlán, donde nunca ha ganado en eliminatorias

Ciudad de Panamá, 12 sep (EFE).- Panamá afrontará un nuevo reto en el Estadio Cuscatlán, donde nunca ha podido ganar en partidos de eliminatoria mundialista, después de que el compromiso contra El Salvador cambiara de sede, inicialmente previsto en el Estadio Mágico González, una modificación que trastoca la planificación del técnico de la roja centroamericana, Thomas Christiansen.

Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), informó el pasado jueves que la selección de fútbol de El Salvador mantendrá su localía en su tradicional estadio Cuscatlán de San Salvador para los juegos de la eliminatoria mundialista ante Panamá y Guatemala, 10 y 14 de octubre próximos, tras un cambio de sede del concierto de la banda estadounidense Guns N’ Roses.

La novedad para este compromiso es que una avanzada de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) ya había trabajado pensando en disputar el partido en el Estadio Mágico González, lo que supone un cambio de escenario que trastoca la planificación y estrategia de cuerpo técnico panameño.

Los números no favorecen a los panameños en este escenario, porque en seis visitas al llamado «Coloso de Monserrat», la roja centroamericana suma igual número de derrotas.

El primer antecedente se remonta al 1 de agosto de 1976, en la ruta hacia Argentina 1978, con triunfo de El Salvador por 4-1.El gol panameño lo firmó Néstor Hernández.

Cuatro años más tarde, el 5 de octubre de 1980, se repitió la misma historia y marcador (4-1), con Daniel Montillo Ruiz descontando para los visitantes rumbo al Mundial de España 1982.

La tercera visita ocurrió el 10 de noviembre de 1996 en las eliminatorias para Francia 1998. En aquella ocasión Panamá estuvo cerca, pero terminó cayendo 3-2, con doblete de Jorge Dely Valdés.

El 18 de agosto de 2004, en el proceso a Alemania 2006, El Salvador volvió a imponerse 2-1; Julio Dely Valdés hizo el gol canalero.

Cuatro años más tarde, el 22 de junio de 2008, el cuadro salvadoreño ganó 3-1 en la fase rumbo a Sudáfrica 2010, con tanto panameño de José Luis Garcés.

La última vez que ambas selecciones se midieron en el Cuscatlán por clasificación mundialista fue el 7 de octubre de 2021, camino a Catar 2022. Enrico Dueñas firmó el 1-0 definitivo para los salvadoreños.

El 10 de octubre próximo, misma fecha en la que los panameños clasificaron al Mundial de Rusia 2018, será la duodécima ocasión que Panamá y El Salvador se enfrenten en partidos de clasificación mundialista.

El Salvador se ubica en el segundo lugar del Grupo A de la fase final de las eliminatorias de Concacaf con tres puntos, fruto de una victoria en su visita a Guatemala (1 punto) y una derrota de local frente a Surinam, que encabeza las posiciones con 4 enteros. Panamá suma dos puntos en este grupo, producto de empates frente a la escuadra surinamés y guatemalteca. EFE

