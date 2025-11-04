Panamá respalda decisión de República Dominicana de aplazar la Cumbre de las Américas

Ciudad de Panamá, 4 nov (EFE).- El Gobierno de Panamá expresó este martes su «pleno respaldo» a República Dominicana por su decisión de aplazar a 2026 la X Cumbre de las Américas, prevista a inicios de diciembre, al entender que se ha tomado en aras de «garantizar» un diálogo constructivo durante el foro.

«Panamá reconoce la importancia de garantizar que este foro hemisférico se realice en un ambiente idóneo, de diálogo constructivo y convivencia respetuosa entre todas las naciones del continente», indicó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.

La Cancillería dominicana anunció el lunes que tras un «cuidadoso análisis de la situación en la región» aplazaba para 2026 la X Cumbre de las Américas, prevista a celebrarse el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana, este del país.

«En el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe», explicó un comunicado de la Cancillería dominicana.

Anunció asimismo «nuevas consultas sobre la fecha de la Cumbre y ampliar el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan».

La X Cumbre de las Américas ya estaba envuelta en la polémica por la decisión del Gobierno dominicano de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a fin de favorecer «la mayor convocatoria y asegurar el desarrollo del foro», lo que provocó la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de su colega de Colombia, Gustavo Petro, de no asistir a la cita.

Nicaragua abandonó definitivamente la Organización de Estados Americanos (OEA) en noviembre de 2023, Cuba fue expulsada en 1962, mientras que la pertenencia de Venezuela sigue en disputa, dado que Nicolás Maduro inició en 2017 el proceso para salir del organismo, pero la OEA dejó de reconocer a su Gobierno.

El Gobierno panameño, cuyo presidente, José Raúl Mulino, ya había confirmado su asistencia de Punta Cana, dijo este martes que «reitera su posición de colaborar activamente con todos los países del hemisferio para que en el momento propicio la Cumbre se lleve a cabo con éxito en la hermana República Dominicana, reflejando el espíritu de unidad y esperanza que caracteriza a las Américas».

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, se comprometió este martes a trabajar para lograr una décima Cumbre de las Américas «exitosa», después de que República Dominicana, el país anfitrión, aplazara el evento por falta de consenso regional. EFE

