Panamá retira del mercado dos protectores solares Nivea por contener sustancia prohibida

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Ciudad de Panamá, 22 jul (EFE).- Las autoridades sanitarias de Panamá informaron este miércoles que ordenaron el retiro del mercado y cancelaron el registro sanitario de dos protectores solares de la marca Nivea por contener butylphenyl methylpropional (BMHCA), un ingrediente prohibido en productos cosméticos.

Se trata de los productos Nivea Sun Protect & Refresh FPS 50 Sistema de Protección UVA UVB y Nivea Sun Protect & Refresh FPS 30 Protector Solar, que contienen BMHCA, «un ingrediente prohibido en productos cosméticos desde 2022».

El jefe de la sección de Cosmetovigilancia de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, Lic. Fabio Navarro, explicó que la Comisión Europea detectó que ambos productos contenían BMHCA, y que al verificarse en «la base de datos de registros sanitarios en Panamá» se confirmó que los dos cosméticos «mantenían ese ingrediente en su fórmula, por lo que se procedió a cancelar su registro sanitario y ordenar su retiro inmediato del mercado».

Navarro aclaró que, hasta la fecha, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas no ha recibido reportes de efectos indeseables relacionados con estos productos, aunque pidió a la ciudadanía que notifique cualquier reacción adversa asociada al uso de cosméticos.

También recomendó a la población revisar las etiquetas de los productos cosméticos y verificar la lista de ingredientes, y si identifican la presencia de BMHCA, suspender su uso de inmediato.

Por contener esta misma sustancia, el pasado 14 de julio las autoridades sanitarias de Panamá retiraron del mercado y cancelaron el registro sanitario de los perfume ‘Britney Spears Sunset Fantasy Eau de Toilette Spray’ y Britney Spears Fantasy Eau de Perfum Spray’. EFE

gf/rao/cpy