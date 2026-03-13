Panamá se apoya en EEUU para impulsar la genética pecuaria para pequeños productores

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Ciudad de Panamá, 13 mar (EFE).- El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mides) de Panamá y la Asociación de Exportación de Genética de Ganado de los Estados Unidos (USLGE, por sus siglas en inglés) firmaron un acuerdo con el objetivo de que los pequeños productores pecuarios panameños puedan tomar decisiones informadas con relación a la genética pecuaria y los sistemas de producción.

Este acuerdo «para el diálogo técnico y el intercambio de información» fue suscrito por el titular del Mides, Roberto Linares, y el representante para Latinoamérica del USLGE, Carlos Peña, y cuenta con el respaldo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, indicó este viernes la cartera agropecuaria panameña.

Esta iniciativa pretende «beneficiar en forma directa a los pequeños productores a través del fortalecimiento de sus capacidades, incluyendo a profesionales técnicos y capacitación de mano de obra panameña en las fincas», señaló un comunicado oficial.

El Mides precisó que pese a que Panamá cuenta con tecnología en transferencia de embriones, la adopción de esta herramienta para el mejoramiento genético sigue siendo limitado para gran parte del sector, especialmente para el pequeño y mediano productor.

Es así que el convenio con la USLGE, que se enfoca especialmente en las especies bovina, ovina y caprina de acuerdo con la información oficial, fortalecerá la labor que desarrolla el Mida para el mejoramiento de la producción de carne y leche.

«El plan estratégico del sector agropecuario del país destaca la necesidad de su modernización y tecnificación, gestión que promueve el ministro Linares y que coincide con parte de los objetivos contemplados en el acuerdo (con la USLGE) relacionados a la transferencia de conocimientos sobre uso de herramientas modernas de producción y mejoramiento genético, incluyendo tecnologías de reproducción asistida y otras prácticas innovadoras utilizadas en la industria pecuaria de los Estados Unidos», señaló la fuente oficial.

Según los resultados del Censo Nacional Agropecuario de 2024, los datos oficiales más recientes, Panamá cuenta con rebaño de alrededor de 1,91 millones de cabeza de ganado, de las que corresponde a 1,4 vacuno y más 508.000 a porcino. EFE

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