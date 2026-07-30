Panamá se compromete a desarrollar la industria de semiconductores y microelectrónica

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Ciudad de Panamá, 30 jul (EFE).- El Gobierno de Panamá lanzó este jueves una política pública para desarrollar en el país la industria de los semiconductores, la Inteligencia Artificial (IA) y la microelectrónica con el objetivo a largo de plazo de convertirla en un motor económico.

«Los semiconductores, esos componentes diminutos que hacen funcionar desde un teléfono hasta un buque, se han convertido en el recurso estratégico más disputado del planeta. Frente a esa realidad, los países tienen dos caminos, prepararse o resignarse. Nosotros decidimos preparar», dijo el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) de Panamá hizo público ante otros entes del Gobierno, expertos y organismos internacionales de la materia, la ‘Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas: Inteligencia Artificial, Semiconductores y Microelectrónica’.

Considerada como una iniciativa de Estado diseñada para impulsar el desarrollo del país, la agenda se enfoca en dos vías que fueron desarrolladas con apoyo de universidades estadounidenses, según explicó el director de la secretaría tecnológica panameña, Eduardo Ortega Barría.

Por un lado, la ‘Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial’ busca convertir al país en un centro logístico de innovación en inteligencia artificial en América Latina al promover el desarrollo de talento, infraestructura, gobernanza de datos, ética, ciberseguridad e inversión, según la información oficial.

Mientras que la ‘Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores’ pretende incorporar progresivamente a Panamá en la cadena global de valor de semiconductores y microelectrónica al priorizar el diseño, circuitos integrados, placas de circuito impreso, ensamblaje, empaquetado, y servicios logísticos.

«La inteligencia artificial y los semiconductores son las dos tecnologías que definen el futuro. La primera está transformando la manera en que producimos, aprendemos, cuidamos de nuestras poblaciones. La segunda constituye la base física que hace posible todo lo demás», detalló el secretario de tecnología panameño.

Pese a que estas estrategias no completan competir a corto plazo en la fabricación de chips avanzados, el fin es desarrollar capacidades «realistas y sostenibles» a través de cadena de valor integral, s según la información oficial.

Panamá desarrolla desde hace años varias estrategias para sumarse a la ola de las tecnologías más avanzadas, al desarrollar una ley sobre IA (aún en el Parlamento,) crear una Comisión de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores y enviar estudiantes a EE.UU. a formarse en estudios superiores sobre esas áreas.

Además, el país está incluido en la iniciativa ‘Pax Silica’ de EE.UU., lanzada en el 2025, que busca garantizar cadenas de suministros de IA y que ya cuenta con 24 socios que incluyen Australia, Japón, Israel, Reino Unido, Países Bajos, India, Israel y Finlandia, entre otros. EFE

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