Panamá se da 12 meses para convertir su oferta a India en inversiones y rutas comerciales

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Indira Guerrero

Nueva Delhi, 21 jul (EFE).- Panamá se ha dado doce meses para demostrar que su oferta de servir a la India como plataforma hacia América Latina puede traducirse en inversiones, manufactura y nuevas conexiones marítimas, afirmó a EFE el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, en una entrevista en Nueva Delhi.

“Queremos dejar de conversar y empezar a crear los mecanismos para que se den los hechos concretos”, aseguró el ministro, quien detalló que las reuniones con las autoridades indias permitieron definir una hoja de ruta que incluye una reunión de empresarios indios en Panamá, avances hacia un acuerdo de transporte marítimo y medidas para atraer inversiones del país asiático.

Panamá lleva años presentando su canal, sus puertos y sus regímenes especiales para multinacionales como una puerta de entrada al mercado latinoamericano.

El desafío para el Gobierno de José Raúl Mulino es demostrar que esa ventaja geográfica puede convertirse ahora en proyectos visibles, después de que acercamientos de sus predecesores produjeran pocos resultados concretos.

“Cuando las empresas de India piensen en Latinoamérica, queremos que sepan que Panamá es el mejor punto para atacar ese mercado”, dijo Martínez-Acha.

Con apenas 4,5 millones de habitantes, Panamá no intenta venderse como destino final para los productos indios, sino como una base logística desde la cual alcanzar un mercado regional de unos 650 millones de consumidores.

“Panamá no es un mercado de destino final. Panamá es la plataforma”, resumió.

Farmacéuticas y tecnología

Según Martínez-Acha, ambos países han conversado sobre la posibilidad de que farmacéuticas indias establezcan en Panamá centros de redistribución para América Latina y, eventualmente, fabriquen medicamentos destinados al mercado regional.

El Gobierno panameño también busca inversiones en digitalización, centros de datos, semiconductores, manufactura y servicios tecnológicos.

Para atraerlas, ofrece dos regímenes especiales; uno para las sedes administrativas de multinacionales y otro para empresas manufactureras. El ministro, sin embargo, no identificó compañías comprometidas, montos de inversión ni proyectos ya aprobados.

Una conexión marítima pendiente

Martínez-Acha afirmó que Panamá quiere avanzar en un acuerdo de transporte marítimo, aunque no precisó si las conversaciones conducirán a una ruta directa, un nuevo servicio de carga o un mecanismo de cooperación entre puertos.

Panamá pretende utilizar su red logística para reducir las dificultades que impone la distancia entre la India y América Latina, concentrar mercancías y redistribuirlas hacia distintos mercados de la región.

De la promesa a los resultados

Al ser preguntado por qué la oferta panameña no había avanzado con mayor rapidez pese a los acercamientos de sus predecesores, Martínez-Acha evitó evaluar la gestión anterior.

“Somos otro Gobierno, otra visión”, respondió.

La diferencia que plantea el Ejecutivo de Mulino no está en la oferta geográfica (el canal, los puertos y la ubicación estratégica siguen siendo los mismos), sino en la intención de convertirla en una agenda con mecanismos y plazos concretos.

Martínez-Acha situó en los próximos doce meses el plazo para convertir los objetivos de la hoja de ruta en avances concretos. “Yo soy un canciller que quiere resultados; firmar acuerdos para no hacer nada no va conmigo”, afirmó.

El ministro indicó también que la India mostró interés en explorar inversiones en productos agrícolas panameños que podrían exportarse al mercado asiático, aunque no especificó cuáles.

Además confirmó que planteó a su homólogo indio, S. Jaishankar, las ventajas de que la India se adhiera al Protocolo de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá. Según el canciller, Nueva Delhi está realizando un “análisis profundo” de la propuesta, que reforzaría la estabilidad de la ruta en un periodo de tensiones sobre otras arterias del comercio mundial.

“El canal es de los panameños, pero sirve al comercio mundial”, afirmó. EFE

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