Panamá se enfrenta a El Salvador con la mira puesta en el boleto directo al Mundial

Ciudad de Panamá, 17 nov (EFE).- Panamá afrontará este martes en casa un duelo decisivo ante El Salvador, con la mira puesta en el boleto directo al Mundial de 2026, un objetivo que sigue al alcance pese a la presión de un cierre de eliminatorias de la Concacaf lleno de combinaciones.

Panamá llega al choque con 9 puntos, igualado en el primer lugar del Grupo A con Surinam, que lidera la llave gracias a su mejor diferencia de goles (+5). Aunque el registro goleador no favorece a los dirigidos por el hispanodanés Thomas Christiansen, la clasificación sigue dependiendo de sí mismos, siempre condicionada por una combinación de resultados.

El primer escenario para los canaleros es vencer a El Salvador, ya eliminado y que viene de encajar una goleada por 4-0 ante los surinameses, y esperar que Guatemala impida el triunfo de Surinam.

Existe también una ruta menos probable: que Surinam gane en su visita a Guatemala. En ese caso, Panamá necesitaría compensar la diferencia de goles con una amplia victoria sobre los salvadoreños, dependiendo de cuántos tantos anoten los surinameses.

La última vía para Panamá sería imponerse y alcanzar los 12 puntos, cifra que le garantizaría uno de los cupos del repechaje intercontinental, sabiendo que Jamaica, Curazao y Haití —rivales que aún pujan por el pase directo en esta fecha final— no podrían alcanzarlo en la tabla de la repesca.

El repechaje reunirá a seis selecciones —dos de la Concacaf y una por cada confederación de la AFC, CAF, Conmebol y OFC—. Las dos mejores posicionadas en la clasificación FIFA partirán como cabezas de serie, lo que les permitirá saltar la ronda semifinal y avanzar directamente a la final de sus respectivas llaves.

En el caso de Panamá, su desempeño reciente en la región y su ubicación actual en la clasificación apunta a que, de acceder al repechaje con 12 puntos, partiría como una de las selecciones preclasificadas. Incluso en el escenario menos favorable, la Roja centroamericana tendría que disputar un solo partido para sellar su regreso a un Mundial.

Para los panameños, el duelo es crucial; para El Salvador, que suma 3 puntos y está eliminado de forma anticipada, representa la oportunidad de cerrar la eliminatoria con dignidad y encarar con mejores señales el proceso hacia la próxima Copa del Mundo.

Los cuscatlecos viajaron a Panamá con un plantel mermado por las bajas de jugadores clave como Bryan Gil, Jefferson Valladares, Mauricio Cerritos y Nathan Ordaz, lo que obligará al seleccionador de la Selecta, el colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, a replantear su esquema táctico. EFE

