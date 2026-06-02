Panamá se mide a República Dominicana en su despedida como local rumbo al Mundial

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Ciudad de Panamá, 2 jun (EFE).- La selección de Panamá recibirá este miércoles a República Dominicana en un partido amistoso que servirá como despedida ante su afición antes de emprender su participación en el Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto panameño afronta este compromiso con el objetivo de dejar una mejor imagen ante sus seguidores, luego de la derrota por 6-2 sufrida el pasado domingo frente a Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Tras ese encuentro, el seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, señaló que, más allá de lo abultado del marcador, el partido representó una valiosa experiencia de aprendizaje para su equipo.

El técnico destacó el rendimiento mostrado durante la primera mitad y el tiempo de juego acumulado por varios futbolistas que buscan alcanzar su mejor forma de cara al debut mundialista.

La selección dominicana, concentrada en Panamá desde el pasado 28 de mayo, llega con la intención de poner a prueba el nuevo proceso futbolístico que lidera el técnico argentino Marcelo Neveleff.

Los caribeños buscarán además cortar una racha adversa de cinco derrotas consecutivas como visitantes.

Neveleff confía en que los jugadores convocados puedan mostrar un buen nivel competitivo frente a una selección panameña que se prepara para disputar su segunda Copa Mundial.

Entre las ausencias destaca la del lateral del Betis español Junior Firpo. Ante esa baja, el estratega argentino apuesta por conformar un equipo equilibrado apoyado en la experiencia de futbolistas como Mariano Díaz, del Levante español, y el delantero Dorny Romero, del Club Bolívar de Bolivia, uno de los referentes ofensivos del combinado dominicano.

El encuentro también marcará la despedida internacional del experimentado guardameta del Cibao FC Miguel Lloyd, quien militó en el Árabe Unido de Panamá entre 2012 y 2018. Durante ese período conquistó los torneos Apertura 2012, 2015 y 2016, así como el Clausura 2015 con el conjunto colonense.

El historial entre las selecciones absolutas de Panamá y República Dominicana registra seis enfrentamientos, con balance favorable para los canaleros, que suman cinco victorias y un empate. Panamá ha marcado 11 goles en esos encuentros, mientras que el conjunto quisqueyano acumula tres anotaciones.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se produjo durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. En aquella ocasión, Panamá se impuso por 3-0 el 8 de junio de 2021 en el estadio nacional Rod Carew.

-Alineaciones probables:

Panamá: Orlando Mosquera; Eric Davis, Jiovanny Ramos, José Córdoba, Michael Amir Murillo; Cristian Martínez, Carlos Harvey, Edgar Yoel Bárcenas; Ismael Díaz, José Luis Rodríguez; José Fajardo.

Entrenador: Thomas Christiansen.

República Dominicana: Miguel Lloyd; Jeremy Baez, Israel Boatwright, Brayan Ademán, Alejandro López; Pablo Rosario, Jean Carlos López, Yordy Álvarez, Lucas Bretón; Mariano Diaa, Dorny Romero.

Entrenador: Marcelo Neveleff.

Árbitro: Por definir

Hora: 19:45 hora local (00:45 GMT del jueves)

Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado al este de la capital panameña. EFE

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